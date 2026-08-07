Atacante da seleção inglesa é acusado de agressão após incidente em boate de Londres

O atacante da seleção inglesa e do Al-Ahly, Ivan Toney, virou alvo de uma grande polêmica ao ser acusado formalmente de agressão após um incidente ocorrido em uma boate de Londres, informou a polícia local, nesta sexta-feira.

As autoridades que estão cuidando do caso comunicaram que o atleta foi apontado, em 31 de julho, como autor de ato hostil "causando lesão corporal". O suposto episódio ocorreu em dezembro, em uma casa noturna localizada no bairro do Soho, na capital da Inglaterra.

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De acordo com informações da BBC Sports, um porta-voz de Toney declarou que o jogador "reconhece a acusação e, embora esteja naturalmente chocado, aguarda a oportunidade de poder limpar seu nome no tribunal".

A expectativa agora é que o atacante da seleção da Inglaterra compareça ao tribunal em 24 de setembro. De acordo com o noticiário da imprensa inglesa, a confusão teria começado após um homem tentar tirar uma foto com o jogador. A partir daí, uma discussão teve início após Toney pedir para que o suposto fã se afastasse.

A conversa ganhou um tom de tensão e, durante o bate-boca, o atleta teria acertado uma cabeçada no homem, que precisou ser socorrido e recebeu atendimento médico. Toney chegou a ser detido no local à época. A acusação formal, porém, foi apresentada só depois.

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Toney, de 30 anos, integrou a seleção da Inglaterra que terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo no mês passado. Com passagem de destaque pelo Al-Ahly, da Arábia Saudita, ele anotou 42 gols na última temporada pelo clube árabe.