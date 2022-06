Atacante Caio rompe ligamentos e vai passar por cirurgia no São Paulo

(via Agência Estado)

Promessa do São Paulo, o atacante Caio se transformou em baixa e não deve mais jogar este ano. O atleta sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai precisar ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias. O atacante passou por um exame de imagem que constatou a ruptura do ligamento.

A contusão aconteceu na final de um amistoso, no último domingo, em jogo pela seleção brasileira sub-20 - o Brasil acabou campeão do torneio.

Revelado em Cotia e destaque da equipe semifinalista da Copa São Paulo de 2022, o jogador foi promovido este ano ao elenco principal. Nas duas partidas que disputou, fez um gol.

Às vésperas de enfrentar o Botafogo na rodada do meio de semana, o técnico Rogério Ceni comandou os treinamentos nesta terça, mas a atividade pouco serviu para ajudar o treinador na tarefa de montar o time. O volante Luan ainda depende de exames enquanto Diego Costa dividiu a sua rotina entre o campo e o Reffis.

O trabalho serviu para a reintegração dos zagueiros Arboleda e Beraldo, que estiveram fora para defender a seleção do Equador e a seleção brasileira sub-20, respectivamente.

O São Paulo encara o Botafogo nesta quinta, no estádio Engenhão e Rogério aproveitou o treino para aprimorar a troca de passes e a correção de posicionamento. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos do jogo do final de semana fizeram ainda um complemento regenerativo.