Atacante Bruno Miranda demonstra insatisfação no Guarani: 'Não estou feliz'

O atacante Bruno Miranda demonstrou insatisfação com o pouco tempo em campo pelo Guarani. Nos últimos dias, ele se apresentou à seleção boliviana para um amistoso contra o Peru e deu entrevista para a imprensa local relatando sua situação.

"Não estou feliz. Minha família e meus representantes sabem disso, mas fica fora de controle. Sou um trabalhador do clube, vamos ver o que acontece esta semana. Não tive os minutos que pensei, que foi dito que eu teria. Uma pena, realmente, pois acho que poderia ter contribuído, mas são coisas que acontecem", afirmou.

Bruno Miranda, de 24 anos, chegou em agosto e fez apenas quatro jogos com a camisa do Guarani, iniciando todas no banco de reservas. Enfrentou Ponte Preta, Tombense, Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Seu contrato vai até junho de 2023.

Apesar de brigar contra o rebaixamento em parte da temporada, o Guarani se recuperou e terminou a Série B em décimo lugar com 51 pontos. No Paulistão, caiu no Grupo B, com São Paulo, Mirassol e Água Santa.