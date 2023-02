Atacante Bruno Mendes é apresentado como reforço no Guarani: 'Estou mais maduro'

(via Agência Estado)

Anunciado como novo reforço do Guarani na última segunda-feira, o atacante Bruno Mendes concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, quando projetou sua reestreia com a camisa do time campineiro na Taça Independência.

Questionado sobre a experiência que obteve nos anos que passou no futebol japonês, o atacante se disse mais maduro e confiante para voltar a jogar.

"Quando eu saí daqui, estava com 24 anos, hoje tenho 28, mas com certeza estou novo para o futebol. Amadureci bastante no Japão. Aprendi muito lá no Japão em termos de cultura, e isso não me ajudou não só profissionalmente, mas também como pessoa. Hoje estou bem mais maduro, então o período lá me ajudou bastante", disse o atleta.

Durante a Série B do Campeonato Brasileiro da última temporada e o Campeonato Paulista deste ano, o Guarani tem sofrido com seu setor ofensivo devido a falta de qualidade. Neste contexto, Bruno Mendes respondeu sobre a disputa por posição no ataque bugrino.

"Todo time tem disputa por posição. Isso é normal e sadio. Tanto eu, como outros atletas da minha posição, vamos disputar vagas, mas é uma disputa sadia. Cada um vai trabalhar em prol do grupo, sempre em prol do Guarani", afirmou o jogador.

O Guarani volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando enfrenta o Palmeiras pela última rodada do Campeonato Paulista de 2023 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.