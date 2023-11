Atacante Bruno José aceita proposta do Japão e deixa o Guarani após dois anos

A passagem do atacante Bruno José pelo Guarani chegou ao fim. Após duas temporadas atuando no estádio Brinco de Ouro, o jogador, que estava emprestado pelo Cruzeiro, aceitou uma proposta do Jubilo Iwata, do Japão, e está se transferindo para a Ásia.

continua após publicidade

A venda para o futebol japonês está sendo negociada pelo Cruzeiro e os valores não foram revelados. Certo é que o Guarani ficará com 15% da negociação pela vitrine que foi para Bruno José nos últimos anos.

Aos 25 anos, o atleta foi revelado pelo Internacional e depois passou por Botafogo-SP, Brasil-RS, CSA e Cruzeiro. No Guarani, foram 76 jogos, sete gols e dez assistências desde 2022, sendo 41 partidas, cinco gols e nove assistências só nesta temporada.

continua após publicidade

Foi tido como um dos principais destaques bugrinos na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, com 32 partidas, quatro gols e sete assistências. O Guarani terminou em 10º lugar com 57 pontos e teve chance de acesso até a penúltima rodada.

Em preparação para o Paulistão, o Guarani terá Juliano Camargo, ex-Criciúma, como nome forte no departamento de futebol. O time está no Grupo B, junto com Palmeiras, Água Santa e Ponte Preta. Na primeira fase, os times enfrentam apenas os adversários dos outros grupos.