Astros do futebol brasileiro compraram diploma falso por R$ 100 mil com ex-jogador argentino

Alguns ex-jogadores brasileiros compraram diploma falso de treinador em esquema realizado por Alejandro Mancuso, ex-volante argentino com passagens por Flamengo e Palmeiras. A informação foi divulgada pela jornalista Joanna de Assis, do portal UOL.

Dejan Petkovic, Diego Lugano, Felipe Melo, Luiz Gustavo, Roberto Carlos e Thiago Silva foram alguns dos nomes que adquiriram a licença PRO da Associação de Técnicos do Futebol Argentino (ATFA) pelo valor de R$ 100 mil.

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O documento era enviado pelo correio para a residência de cada um dos compradores. De acordo com a reportagem do UOL, eles enviavam fotos com os certificados para Mancuso e alguns deles afirmaram que "não desconfiaram que os diplomas eram falsos".

Ainda de acordo com a matéria, Petkovic, Felipe Melo, Roberto Carlos, entre outros ex-jogadores, disseram que aceitaram a proposta apresentada pelo argentino por "facilidade". Mancuso alega que as licenças não foram aprovadas pela ATFA por conta dos seus clientes não terem "completado o processo presencialmente".

A entidade, por sua vez, diz que Alejandro nunca trabalhou na instituição e que todo o trabalho que ele oferece é falso. Alex, ídolo de Palmeiras, Coritiba, Cruzeiro e Fenerbahçe e atual técnico do Athletic, foi um dos envolvidos que assumiu o erro.

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"Ele (Mancuso) dizia que tinha uma forma de arranjar as licenças argentinas. Ele garantiu que só era necessário um processo online e, em pouco tempo, enviaria os documentos. Eu cheguei a preencher uma papelada que ele me enviou, e aí ele me mandou os certificados pelo correio. E foi um erro, que acredito que tenha sido o erro da maioria, e eu assumo. Era para comprar facilidade, mas eu nunca usei", falou o ex-meia.