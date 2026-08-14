Astro italiano, Ciro Immobile anuncia aposentadoria aos 36 anos para se dedicar mais à família

Chegou ao fim nesta sexta-feira a carreira de um dos grandes centroavantes do futebol italiano. Aos 36 anos, Ciro Immobile anunciou a aposentadoria dos gramados no Paris FC, para dedicar mais tempo à família.

O jogador foi aplaudido pelos companheiros após a revelação e recebeu homenagem do clube. "Ciro Immobile e Paris FC anunciam a decisão do atacante italiano de encerrar sua carreira profissional no futebol após uma carreira extraordinária em alto nível. O jogador expressou o desejo de dedicar a maior parte de seu tempo aos entes queridos após 17 anos de profissionalismo", anunciou o clube, no qual estava desde 2025.

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Immobile é um dos maiores nomes da história da Lazio, pela qual jogou 340 vezes com impressionantes 207 gols, superando a marca do então artilheiro máximo da equipe, Piola, em 2021 e então com 159 gols. Foram três títulos pelo time, a Supercopa da Itália em 2017 e 2019 e a Copa da Itália de 2018/19.

Pela seleção italiana foram 57 partidas disputadas por Ciro Immobile e 17 bolas nas redes adversárias. Além dos títulos por clubes, ele também deu a volta olímpica defendendo seu país na Eurocopa de 2020.

A carreira do artilheiro começou em 2008, na Juventus de Turim. Ele ainda defendeu Siena, Grosseto e Pescara, por empréstimo, até ser negociado com o Genoa. Passou por Torino, Borussia Dortmund, Sevilla e Torino novamente até se transferir para fazer história na Lazio. Após deixar a equipe da capital italiana, ainda passou por Besiktas e Bologna até a despedida desta sexta no Paris FC.