A WWE anunciou nesta sexta-feira, 27, a morte do lutador australiano Bronson Reed, aos 38 anos. O atleta, cujo nome de registro era Jermaine Haley, morreu após complicações médicas. A organização não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Em comunicado publicado nas redes sociais, a WWE lamentou a perda e prestou homenagem ao lutador, que fazia parte do elenco da empresa. "Pessoa fenomenal, um homem de família dedicado e um colega querido", destacou a organização na mensagem.

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A morte de Reed ocorre semanas depois de um acidente durante o Crown Jewel, evento realizado em 7 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita. Segundo informações da revista Sports Illustrated, o australiano se machucou durante um combate contra Oba Femi, quando foi lançado para fora da área de luta e atingiu mesas e estruturas utilizadas para armazenar equipamentos.

O impacto teria provocado múltiplas fraturas nas costelas e uma lesão no rim. Em razão da gravidade dos ferimentos, Reed precisou permanecer na Arábia Saudita por aproximadamente dez dias para receber atendimento médico. De acordo com os veículos especializados Wrestling Observer e Jermaine Haley, ele retornou aos Estados Unidos em 17 de novembro.

Natural de Adelaide, na Austrália, Reed tinha origem samoana e iniciou sua trajetória na luta greco-romana em 2007. Sua estreia na WWE aconteceu em 2019. Nos últimos anos, ganhou espaço na empresa e integrava o grupo The Vision, ao lado de nomes como Logan Paul, Bron Breakker e Austin Theory.

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O lutador deixa a esposa, Paige, que está grávida, e uma filha.