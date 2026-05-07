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Aston Villa e Freiburg revertem desvantagens e se encaram na decisão da Europa League

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 18:13:00 Editado em 07.05.2026, 18:23:55
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A final da Europa League terá ingleses e alemães frente a frente, em embate agendado para o dia 20 de maio, no Besiktas Stadium, em Istambul, na Turquia. Aston Villa e Freiburg mostraram força nesta quinta-feira para reverter desvantagens dos jogos de ida e, em seus domínios, desbancaram Nottingham Forest e Braga, respectivamente.

O Aston Villa se garantiu na decisão em alto estilo e com surra de 4 a 0. Recebeu o Nottingham Forest dos brasileiros Murillo (ficou na reserva), Morato e Igor Jesus no Villa Park e arrasou, com segundo tempo avassalador.

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Depois de apertado 1 a 0 na etapa inicial, gol de Watkins e que levava a definição à prorrogação, o Aston Villa deslanchou após o intervalo. Em cobrança de pênalti, Buendía ampliou, deixando a equipe de Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, nas cordas. No desespero da reação - fez 1 a 0 em seus domínios -, o Forest se lançou todo ao ataque e acabou castigado com outros dois gols, ambos de McGinn.

A missão do Freiburg após revés por 2 a 1 em Portugal ficou facilitada com expulsão do meio-campista Dorgeles com somente sete minutos. Com um a mais cedo, os alemães logo abriram 2 a 0, gols de Kübler e Manzambi, revirando a série.

Após o descanso, Kübler anotou mais um, deixando a vaga bastante encaminhada. Apenas dois gols do Braga estragavam a festa alemã, levando a definição ao tempo extra. Victor ainda diminuiu, mas o Freiburg soube se defender.

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NADA DE REVIRAVOLTAS NA CONFERENCE LEAGUE

Viradas na Europa League, manutenção de vantagem na Conference League. Crystal Palace e Rayo Vallecano voltaram a ganhar de Shakhtar Donetsk e Strasbourg e vão decidir o título. A final ocorre no dia 17 de maio, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

Depois de fazer 3 a 1 como visitante, o Palace não precisou de muito esforço em seu estádio para eliminar o Shakhtar. Pino teve um gol anulado, mas Pedrinho fez 1 a 0. Antes da pausa, Eguinaldo ainda empatou para os ucranianos, mas Sarr definiu.

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Já o Rayo Vallecano tinha cômodos 2 a 0 somados na Espanha e não se intimidaram na França. Alemão anotou ainda na primeira etapa o gol solitário do jogo de volta, carimbando a vaga com 3 a 0 no agregado.

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