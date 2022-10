Aston Villa demite Gerrard após derrota para o Fulham no Campeonato Inglês

(via Agência Estado)

O Aston Villa anunciou nesta quinta-feira, pouco tempo depois da derrota por 3 a 0 para o Fulham, a demissão do técnico Steven Gerrard. Ao fim da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, torcedores protestaram contra o lendário ex-meio-campista britânico, alvo de bastante pressão há algum tempo. Ele estava no comando da equipe desde novembro do ano passado.

Prejudicado pela expulsão do volante brasileiro Douglas Luiz, que renovou o contrato até 2026 nesta semana, o time de Birmingham complicou ainda mais sua situação na liga nacional. Philippe Coutinho, atualmente vivendo uma má fase, mas bancado por Gerrard em coletivas recentes, não saiu do banco de reservas.

A derrota foi a segunda seguida e deixa o Aston Villa em 17º lugar, com nove pontos, mesma pontuação do Wolverhampton, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar. Já o Fulham ultrapassou o Brentford, subiu na tabela e alcançou a nona colocação, com 15 pontos.

O Fulham, que teve o ex-corintiano Willian e o ex-flamenguista Andreas Pereira como titulares, abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, e só voltou a balançar a rede depois da expulsão de Douglas Luiz, aos 28 da etapa final. O brasileiro recebeu cartão vermelho por um desentendimento com Mitrovic, autor do segundo gol do Fulham, minutos depois. Mings, contra, fechou o placar aos 38.

Após o jogo, o Douglas Luiz escreveu um texto nas redes sociais para se desculpar. "Vim aqui para me desculpar pelo cartão vermelho, embora eu pense que não foi um lance para expulsão. Eu não fui desleal. Mas, de qualquer forma, eu prejudiquei meu time em um momento importante! Peço desculpas aos torcedores, staff e ao Aston Villa FC".

Em outra partida do dia, envolvendo duas equipes da parte de baixo da tabela do Inglês, o Leicester venceu o Leeds por 2 a 0 e saiu da lanterna para a vice-lanterna. O Leeds, por sua vez, tem nove pontos e está em 16º lugar, duas posições acima da zona de rebaixamento.