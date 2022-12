Aston Martin, com Alonso em 2023, apresentará novo carro em 13 de fevereiro

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A temporada 2022 pode ter terminado apenas há algumas semanas, mas as equipes já estão trabalhando duro nos preparativos para o próximo ano, com os novos carros em desenvolvimento há meses. E a Aston Martin é a primeira a anunciar quando os fãs terão a oportunidade de ver o novo AMR23: será no dia 13 de fevereiro.

continua após publicidade .

O lançamento será realizado na base da equipe em Silverstone, onde o trabalho continua em uma nova sede de 200 milhões libras (cerca de R$ 1,3 bilhão), aposta do proprietário Lawrence Stroll para impulsionar a equipe para a frente do grid e, eventualmente, para uma conquista futura do campeonato.

A Aston Martin terminou em sétimo lugar no Mundial de Construtores nas duas últimas temporadas e espera dar um grande passo à frente em 2023, especialmente com uma série de novos funcionários na equipe, incluindo o novo diretor técnico Dan Fallows, que foi trazido da Red Bull.

continua após publicidade .

O AMR23 será o primeiro Aston Martin a ser pilotado pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, que vai se juntar à equipe no próximo ano após duas temporadas na Alpine.

Alonso fará parceria com o canadense Lance Stroll e substituirá o alemão tetracampeão Sebastian Vettel, que passou dois anos com a equipe depois de deixar a Ferrari.

Ex-piloto da Renault, McLaren e Ferrari, Alonso, de 41 anos, tem grandes esperanças para o próximo ano, tendo experimentado pela primeira vez os carros da Aston no teste pós-temporada em Abu Dabi, em novembro.

continua após publicidade .

Depois de acumular 97 voltas no carro de 2022, Alonso disse: "Foi bom! Foi uma experiência muito legal. Sinto-me honrado por dirigir para uma marca tão icônica. Foi um dia muito especial, dar a primeira volta no carro e tentar sentir também as diferenças entre Alpine e Aston Martin. Procurei conhecer todos os mecânicos, os engenheiros, e vou tentar lembrar de muitos nomes novos, com certeza".

Na temporada passada, Alonso somou 81 pontos com a Alpine e ficou na nona colocação na temporada, enquanto Stroll somou 18 pontos, na 15ª posição.