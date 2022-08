Aston Martin aposta em vitórias na F-1 com Fernando Alonso: 'Instinto assassino'

(via Agência Estado)

Fernando Alonso só estreia na Aston Martin em 2023, na vaga do também campeão mundial Sebastian Vettel. A nova temporada está longe de começar, mas a empolgação na escuderia com seu novo piloto é enorme e o chefe da equipe, Mike Krack, já fala até em vitórias na Fórmula 1 com o espanhol em seu cockpit.

"Ele tem aquele instinto assassino. Não importa o que aconteça, você sabe que Fernando sempre vai te dar tudo. Ele sempre dá 100%, sempre extrai o máximo do carro e da equipe. Sua pilotagem é excepcional, uma formidável combinação de confiança, instinto e inteligência", disse Krack sobre Alonso, em entrevista ao site da Aston Martin.

"A contratação de Fernando é uma declaração clara de nossa intenção na Aston Martin. Não estamos no grid para inventar números. Estamos aqui para vencer", enfatizou o chefe da equipe. "Estamos em progresso para a frente do grid e a decisão de Alonso de se juntar a nós nessa jornada, de ter um piloto de seu calibre acreditando no projeto Aston Martin F1, é um grande elogio à nossa equipe e ao trabalho que estamos fazendo."

O espanhol chamou a atenção nos últimos anos por não poupar críticas a equipes e seus carros sem rendimento. Chegou até a ficar sentado em uma cadeira de praia após abandonar um treino livre para o GP do Brasil quando estava na McLaren. A Aston Martin garante que com ela a história será diferente.

"Ele vai exigir muito de nós, mas isso é de se esperar de um campeão mundial. Alonso será uma força motriz à medida que subirmos juntos e, como todos na equipe, mal posso esperar para trabalhar com ele. A perspectiva de ter Fernando e Lance (Stroll) no carro no próximo ano é extremamente empolgante."

Na visão de Krack, sucesso será a palavra de ordem em sua escuderia. "No futuro, vejo a Aston Martin como uma equipe onde o sucesso é a norma", garantiu Krack. "Vejo-a como uma equipe que não está surpresa por estar no pódio, que não está surpresa por estar vencendo corridas. Precisamos chegar a um ponto em que estejamos constantemente entregando excelentes resultados na pista e também acreditando em nossa capacidade."