Assediado por outros clubes, Ponte Preta confia em permanência do goleiro Caíque França

Depois de confirmar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro na última rodada, a Ponte Preta já começou o seu planejamento para a temporada de 2024, em especial para seu retorno à elite do Paulistão. Um dos nomes mais importantes do elenco e destaque de 2023, o goleiro Caíque França pode estar de saída.

Paysandu, Sport e Goiás são alguns dos clubes que têm interesse de contar com o atleta, o último inclusive fez uma proposta oficial para poder contar com o goleiro.

De qualquer forma, a diretoria aposta na sequência de trabalho do camisa 12 no Estádio Moisés Lucarelli, já que se respalda no tempo de contrato, que tem validade até o final de 2024. A intenção do time campineiro é de só liberar o jogador em caso de uma boa compensação financeira.

Herói do título do Paulista A2, quando defendeu três pênaltis, na final contra o Novorizontino, Caíque França está na Ponte Preta desde a temporada passada. Em 2022 foram 35 jogos e neste ano o número subiu para 58, sendo titular em praticamente todos os jogos da temporada.