Asano come chocolate após protesto da torcida contra investidores estrangeiros na Liga Alemã

Um fato curioso aconteceu no Campeonato Alemão na vitória do Bochum por 3 a 0 sobre o Union Berlin, no sábado, no Ruhrstadion, pela 15ª rodada. Em protesto contra a entrada de investidores estrangeiros na competição, os torcedores jogaram no gramado várias moedas de chocolate. Ninguém esperava, no entanto, que o atacante Takuma Asano fosse comer um desses chocolates, sendo flagrado pelas câmeras.

continua após publicidade

A moeda de chocolate, inclusive, deu sorte para Asano, que abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. Em campo, o Bochum foi muito superior ao adversário e construiu uma vitória com tranquilidade. Após o duelo, o atacante revelou que é um fã de doces.

"Eu só vi o chocolate e peguei. Na verdade, adoro doce, mas não como muito por causa do futebol. Hoje resolvi comer em campo, pois havia um chocolate na minha frente, e ele acabou me dando poder. Foi uma experiência boa", disse Asano.

continua após publicidade

O atacante japonês está no Bochum desde a temporada 2021/22. Neste período, foram 74 jogos, 13 gols marcados e sete assistências. Ele tem passagens também por Partizan-SER, Hannover-ALE, Stuttgart-ALE, além de outros clubes de sua terra natal. Ele, inclusive, defendeu o Japão na última Copa do Mundo.

Os jogos da Liga Alemão de Futebol (DFL) estão sendo alvos de protestos em todo o país na tentativa de evitar a entrada de investidores estrangeiros nas competições. A entidade colocou à venda 8% dos seus direitos comerciais.

A decisão, no entanto, tem apoio de 24 dos 36 clubes das duas principais divisões do futebol alemão que foram a favor do investimento privado por parte dos direitos de televisão nos próximos 20 anos. Os torcedores não concordaram com tal plano de ação e fizeram uma série de protestos, sendo de forma silenciosa ou atirando objetos nos gramados. Além de moedas, bolas de tênis também foram atiradas durante o duelo entre Bochum e Union Berlin.