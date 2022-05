Às vésperas do dérbi, Guarani comunica saída do técnico Daniel Paulista

Da Redação

Daniel Paulista não comanda mais o Guarani no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde desta quarta-feira, o clube comunicou a saída do treinador. A decisão vem após empate por 1 a 1 com o Náutico e antes do dérbi com a Ponte Preta, marcado para domingo, às 16h, no Brinco de Ouro da Princesa. O auxiliar Daniel Cerqueira e o preparador físico Rodolfo Mancha também deixam o clube.

"O Guarani Futebol Clube informa que Daniel Paulista não é mais o treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre Conselho de Administração e o técnico na tarde desta quarta-feira (4)", informou o clube.

Daniel Paulista estava no Guarani desde maio de 2021 e deixa o clube com cinco pontos, na 15ª colocação da Série B. A distância para o G-4, porém, é de apenas três pontos.

"Em quase um ano de trabalho, foram 58 partidas, com 22 vitórias, 18 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 48,2% dos pontos disputados. Foi a comissão técnica mais longeva do Bugre desde 2012", acrescentou a nota.

Por fim, o Guarani agradeceu pelos serviços dos três profissionais. "O Guarani agradece pelo trabalho realizado e deseja sorte e sucesso na sequência da carreira de Daniel Paulista e dos demais membros da comissão técnica".