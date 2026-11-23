Às vésperas de enfrentar o compatriota Anthony Joshua em uma das lutas de boxe mais aguardadas dos últimos tempos, o boxeador britânico Tyson Fury, ex-campeão mundial dos pesos-pesados, revelou em documentário da Netflix que sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar.

O diagnóstico segundo Fury, teria sido feito em 2015 após se sagrar campeão mundial pela primeira vez, ao derrotar o ucraniano Wladimir Klitschko.

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"Tinha ficado tão grave que eu ouvia vozes na minha cabeça", afirmou Fury, de 38 anos, que chegou a ser internado em um hospital. Ele ficou afastado dos ringues até 2018. Neste período enfrentou problemas com drogas e álcool.

"As palavras não conseguem explicar a escuridão em que eu me encontrava", disse Fury no capítulo do documentário exibido na sexta-feira passada. "Achei que acabaria em um quarto acolchoado, com a porta trancada à chave, e isso me assustava."

Fury revelou que mudou seu comportamento em 2017, durante a noite de Halloween. "Olhei ao meu redor, via todos aqueles jovens e disse a mim mesmo: Eu tinha o mundo nas mãos, estraguei tudo e agora estou em ruínas."

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Motivado, Fury calçou as luvas novamente e reconquistou o título mundial em 2020, ao superar o norte-americano Deontay Wilder. Ficou campeão até 2024, quando foi derrotado duas vezes pelo ucraniano Oleksandr Usyk. Ele estará em ação em 11 de dezembro, em Cardiff, no País de Gales. Tyson Fury está casado com Paris desde 2008 e o casal tem sete filhos.