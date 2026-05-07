As grandes dúvidas para a convocação final de Ancelotti

Faltando menos de duas semanas para a lista final de Ancelotti, há algumas dúvidas que dominam o debate esportivo no país. E não é para menos: sem vencer a competição desde 2002, a torcida brasileira está bastante ansiosa para a edição do torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Um dos temas mais debatidos no país ao longo dos últimos meses é o seguinte: Neymar vai ou não para a Copa? Até aqui, o cenário mais provável é de que o atacante santista não seja convocado por Carlo Ancelotti.

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Com um extenso histórico de lesões, muitas polêmicas envolvendo seu nome, incluindo a mais recente – uma suposta agressão contra Robinho Jr. –, e sem conseguir se destacar com a camisa do Santos, Neymar não parece ter a confiança do italiano.

E, ao contrário dos demais treinadores que passaram pela Seleção Brasileira recentemente, Ancelotti tem cacife para barrar qualquer jogador. De todo modo, ainda há uma parcela da torcida que confia que, no dia 18 de maio, o italiano irá anunciar o nome de Neymar entre os 26 convocados. Será?

Estêvão fora ou ainda dá tempo?

Outra dúvida que vem atormentando a torcida brasileira é se Estêvão, a jovem estrela do Chelsea, conseguirá se recuperar a tempo de disputar o torneio? Ele sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, ou seja, quando há (ou praticamente) ruptura completa do músculo, em partida contra o Manchester United.

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O jogador e seu staff optaram por não realizar cirurgia, e o jovem atacante está no Brasil, realizando tratamento no Palmeiras, clube em que começou sua carreira e despontou para o futebol mundial.

A verdade é que Estêvão vinha se impondo como grande esperança da torcida brasileira para a Copa do Mundo. Apesar de seus 19 anos, o jogador sempre mostrou muita personalidade e, além de conquistar seu espaço no Chelsea, também convenceu Carlo Ancelotti. Não à toa, vinha sendo titular sob o comando do italiano e, aliás, é o artilheiro da seleção brasileira desde a chegada do novo treinador.

Sua possível baixa, portanto, é um dos temas que vêm movimentando as apostas para a Copa do Mundo 2026 na bet365 e estão ocupando os debates esportivos no país. E essa discussão, provavelmente, seguirá intensa até o dia da convocação.

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E Endrick?

Quem também está causando muitas dúvidas na torcida e, quem sabe, em Carlo Ancelotti é o atacante Endrick. O jovem, também revelado pelo Palmeiras, está muito bem no Lyon e, nos últimos amistosos da Seleção Brasileira, foi convocado por Ancelotti e entrou muito bem no jogo contra a Croácia.

Dessa forma, seu nome já vinha sendo defendido por um amplo setor da torcida e da crônica esportiva para a disputa da Copa do Mundo. E ele pode ganhar ainda mais força com uma possível ausência de Estêvão.

Endrick é um jogador que sempre costuma corresponder às expectativas, mas que, por algum motivo, parece não ter a confiança de seus treinadores. Com apenas 20 anos, no entanto, ele tem toda uma carreira pela frente e sua ida ao futebol francês parece estar lhe fazendo bem.

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Para muitos torcedores, ele precisa estar entre os 26 convocados por ser um jogador capaz de fazer a diferença em lances individuais, algo de extrema importância, principalmente em torneios de tiro curto. E, verdade seja dita, além de muita qualidade, o jovem atacante também já mostrou que tem estrela.

Torneio à vista

Essas, portanto, são três das principais dúvidas que cercam a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. O torneio está prestes a começar, e Ancelotti e seus comandados terão uma missão difícil pela frente.

Os próximos dias servirão para que o italiano tire as suas últimas dúvidas e defina, enfim, os 26 nomes que irão entrar na luta pelo aguardado hexacampeonato.