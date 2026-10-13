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Artur Jorge relata xenofobia após discussão com torcedor na derrota do Cruzeiro: 'Não é normal'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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Artur Jorge afirmou ter sido alvo de comentários xenófobos durante a derrota do Cruzeiro por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (12), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na entrevista coletiva, o treinador português atribuiu sua discussão com um torcedor a manifestações que considerou ofensivas à sua nacionalidade. "Para mim não é normal quando alguém faz comentários xenófobos para a minha pessoa", declarou.

O episódio aconteceu na reta final do primeiro tempo, quando o Bragantino vencia por 3 a 1. Torcedores estavam posicionados atrás do banco de reservas visitante, e o técnico respondeu às provocações. Um dos envolvidos admitiu ter dito "o bacalhau tá ruim hoje", expressão apontada como uma das falas que provocaram a reação de Artur Jorge.

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O treinador destacou que havia uma criança ao lado do torcedor e cobrou responsabilidade pelo comportamento na arquibancada. "Eu disse, apenas e só, para ter respeito", afirmou. Segundo seu relato, também advertiu o homem sobre o exemplo que estava dando à criança e classificou a atitude como ignorante.

Na saída para o intervalo, Artur Jorge ainda discutiu com Anderson Marques, integrante da comissão técnica do Bragantino, e precisou ser contido por funcionários da segurança do Cruzeiro. O técnico não havia procurado as autoridades locais para relatar o episódio. O caso também não foi comunicado à arbitragem durante a discussão.

Dentro de campo, a derrota interrompeu uma sequência de duas vitórias do Cruzeiro, que permaneceu em sexto lugar, com 48 pontos. A equipe sofreu três gols nos primeiros 30 minutos, chegou a reduzir a diferença para 3 a 2 no fim, mas viu Herrera confirmar o triunfo paulista. O próximo compromisso será contra o Grêmio, no domingo (18), às 16h, em Porto Alegre.

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