Artur encerra jejum e pede São Paulo ambicioso: 'É hora de olhar para cima'

Artur encerrou uma sequência de 13 jogos sem marcar e saiu do Morumbis defendendo uma mudança de perspectiva para o São Paulo. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (17), pela 31ª rodada do Brasileirão, o atacante afirmou que o resultado permite ao time diminuir a preocupação com o rebaixamento e buscar posições mais altas na tabela.

"Agora é hora do São Paulo olhar para cima", disse ao Premiere. O atacante avaliou que a equipe precisava do resultado para respirar e voltar a perseguir objetivos maiores. Com a segunda vitória consecutiva, o Tricolor chegou aos 42 pontos e assumiu provisoriamente a oitava colocação, dez pontos acima do Internacional, primeiro integrante do Z-4.

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O alívio também foi individual. Artur não balançava as redes desde 22 de julho, quando marcou contra o Athletico-PR. "Faz tempo realmente que não estava fazendo gol, estava me sentindo incomodado", reconheceu. O jogador comemorou o fim da espera e considerou que o gol veio em um momento importante para a equipe.

A jogada decisiva aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Bobadilla acionou Pedro Lima pela direita, e o lateral cruzou rasteiro para Artur desviar de esquerda e superar Léo Jardim. O lance teve checagem de impedimento antes da confirmação do gol que definiu a partida.

O São Paulo cresceu depois do intervalo, com a entrada de Lucas Moura no lugar de Luciano. Artur ainda acertou a trave em outra oportunidade, enquanto Rafael fez uma defesa importante diante de Andrés Gómez para preservar a vantagem. O resultado deu continuidade à reação iniciada com o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória.

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O time de Dorival Júnior terá uma semana de preparação antes do próximo compromisso. No sábado (24), às 16h30, visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.