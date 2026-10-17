Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Artur encerra jejum e pede São Paulo ambicioso: 'É hora de olhar para cima'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Artur encerrou uma sequência de 13 jogos sem marcar e saiu do Morumbis defendendo uma mudança de perspectiva para o São Paulo. Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (17), pela 31ª rodada do Brasileirão, o atacante afirmou que o resultado permite ao time diminuir a preocupação com o rebaixamento e buscar posições mais altas na tabela.

"Agora é hora do São Paulo olhar para cima", disse ao Premiere. O atacante avaliou que a equipe precisava do resultado para respirar e voltar a perseguir objetivos maiores. Com a segunda vitória consecutiva, o Tricolor chegou aos 42 pontos e assumiu provisoriamente a oitava colocação, dez pontos acima do Internacional, primeiro integrante do Z-4.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O alívio também foi individual. Artur não balançava as redes desde 22 de julho, quando marcou contra o Athletico-PR. "Faz tempo realmente que não estava fazendo gol, estava me sentindo incomodado", reconheceu. O jogador comemorou o fim da espera e considerou que o gol veio em um momento importante para a equipe.

A jogada decisiva aconteceu aos 22 minutos do segundo tempo. Bobadilla acionou Pedro Lima pela direita, e o lateral cruzou rasteiro para Artur desviar de esquerda e superar Léo Jardim. O lance teve checagem de impedimento antes da confirmação do gol que definiu a partida.

O São Paulo cresceu depois do intervalo, com a entrada de Lucas Moura no lugar de Luciano. Artur ainda acertou a trave em outra oportunidade, enquanto Rafael fez uma defesa importante diante de Andrés Gómez para preservar a vantagem. O resultado deu continuidade à reação iniciada com o triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time de Dorival Júnior terá uma semana de preparação antes do próximo compromisso. No sábado (24), às 16h30, visita o Mirassol no estádio José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Artur Futebol São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV