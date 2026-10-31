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Artilheira do Cruzeiro, Byanka Brasil chora e revela que pensou em não ir para a Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
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Byanca Brasil foi a artilheira do Cruzeiro e da atual edição da Copa Libertadores ao lado da corintiana Vic Albuquerque, com seis gols. Capitã e camisa 10, a jogadora iniciou a reação mineira na conquista do inédito título e não segurou as lágrimas após a definição dos pênaltis. Surpreendentemente, revelou que quase não disputou a competição em Quito.

Em prantos, a artilheira fez juras de amor ao Cruzeiro e definiu sua segunda conquista da Libertadores como a mais importante da carreira. "No Cruzeiro eu vivi tudo, meu pior momento, meu melhor momento... Só eu sei o que passei esse ano escutando todas as críticas. Quantas vezes eu pensei em não vir para essa competição, mas Deus quando tem um chamado, as coisas acontecem e confio muito nisso. Só quero glorificar muito a Deus, a esse grupo, às meninas que ficaram no Brasil", disse, ao SporTV, segurando as lágrimas.

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"Só quero agradecer a Deus, à minha família, minha mãe pelas orações, meu pai por ter me ensinado a fazer isso dentro de campo, minha esposa. Agora o filho vai sair, vida eu te amo", disse, emocionada e garantindo o crescimento da família. "Amo esse clube e estou na história desse clube", seguiu, bastante feliz.

Byanca Brasil ainda revelou que desde a sexta-feira vinha confiante na conquista e serviu de motivadora ao grupo nos vestiário. "Desde ontem estava com uma palavra na cabeça: acreditar. E foi o que falei na preleção, na roda, se estiver perdendo, a gente vai acreditar, se estiver atrás, vai acreditar."

Por fim, fez um agradecimento ao Corinthians pelo que o clube faz pelo futebol feminino do Brasil. "O Corinthians é uma grande equipe, tudo que elas fazem, é a voz que briga pela gente e agradeço muito por isso, mas deu a gente por merecimento. É muito orgulho, te amo Cruzeiro."

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