Arthur Elias conta com Marta, mas não a garante na Copa: 'Condicionado ao que fizer no clube'

Principal nome do futebol feminino brasileiro da última década, a estrela Marta não tem presença garantida na Copa do Mundo de 2027, a ser realizada em solo verde e amarelo. A camisa 10 já revelou que gostaria de participar de alguma forma do evento, mas para jogar, terá de demonstrar ao técnico Arthur Elias em campo com o Orlando Pride que terá condições.

O técnico não esconde que a estrela está nos planos da comissão técnica de disputar a Copa Feminina. Ocorre que Marta estará com 41 anos em 2027 e só será chamada se estiver atuando em alto nível para integrar um grupo com 70% de suas jogadores já definidas, nas palavras do comandante.

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"É claro que a Marta está nos nossos planos e apoiamos ela para que chegue muito bem na Copa. Mas, o papel dela será decidido e esclarecido com ela, porque é algo que não dá para prever. Só mais perto da competição", disse Arthur Elias em entrevista ao SporTV.

Deixar a participação da estrela em dúvida tem explicação:Marta não vem jogando com regularidade após sofrer um problema muscular em junho, entre os amistosos com os Estados Unidos, no qual acabou poupada por causa da lesão.

"É um grupo que já tem uma base e que a participação da Marta, primeiro a ida dela para a Copa, vai ser condicionada ao que vem fazendo em seu clube. É um ano desafiador para a Marta, porque não fez a pré-temporada, não teve muita sequência ainda, mas ano que vem é outro ano", amenizou o técnico.

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Arthur Elias explicou que confia em uma grande preparação de Marta no Orlando Pride para o Mundial de 2027 e não escondeu sua importância diante de uma equipe reformulada e com 70% da base já definida. "É a maior de todos os tempos, importante para nós."