Arthur Elias celebra período de treinos com seleção feminina e revela amistosos com 'potências'

Novo técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias mostrou-se bastante satisfeito com o primeiro período de treinos com a renovada equipe na Granja Comary. Depois das últimas atividades nesta segunda-feira, o comandante fez uma avaliação dos trabalhos e revelou que a equipe pode enfrentar rivais de ponta em amistosos nas próximas rodadas de Data Fifa.

"Foram muitas situações importantes. Iniciamos o trabalho aqui com tempo, com o ambiente que a gente está começando a construir, um ambiente, uma mentalidade e uma maneira de jogar diferentes. Esses dias foram muito proveitosos para a gente criar essas raízes, conseguir fazer uma troca muito grande com as jogadoras", comemorou o técnico, substituto de Pia Sundhage.

Em sua visão, a equipe "já entende como jogar melhor com a bola, como atacar melhor os seus adversários, também não se descuidando nos momentos sem a bola". Nada, porém, de achar que tudo anda as mil maravilhas com poucos dias de trabalho.

"Claro, tem muito para evoluir, mas para início de trabalho, estou muito satisfeito com a entrega e a assimilação de todas as jogadoras nesse período e isso faz com que a gente já esteja pronto agora para testar o nosso trabalho em nível internacional", afirmou Arthur Elias, já prevendo grandes amistosos para fechar o ano.

A CBF ainda não anunciou as possíveis adversárias, mas a ideia é medir forças com equipes de ponta. "Eu vejo que a gente está no caminho de acelerar esse processo e o Brasil já ser uma equipe muito organizada dentro desse novo modelo, já na primeira Data Fifa que a gente vai jogar, em outubro." O time ainda terá outra rodada de amistosos em novembro.