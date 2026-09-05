Arthur e Lima são relacionados e devem estrear no Santos contra Inter; Rodinei chega ao Brasil

O técnico Cuca pode ter dois dos três reforços anunciados durante a semana na batalha decisiva do Santos contra a queda no Brasileirão, neste domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio. O treinador relacionou os meio-campistas Arthur e Lima para a partida. Rodinei fica à disposição contra o Atlético-MG, na Copa sul-americana.

Com os desfalques de Neymar e Barreal, machucados, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo, o Santos carece de peças para o meio e Cuca não teve dúvidas em já relacionar o volante Arthur e o meia Lima para a partida. Ambos viajaram com o grupo, mas como 24 nomes foram listados, ainda haverá um corte no banco de reservas.

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O lateral-direito Rodinei também está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF e liberado para reforçar a equipe da baixada. Ocorre que ele desembarcou no Brasil somente neste sábado e, ainda sem treinar com os novo companheiros, só deve estrear na quarta-feira, diante do Atlético-MG.

"Para mim é um grande privilégio poder receber oferta do Santos Futebol Clube. Com certeza é um dos maiores clube do Brasil, um time onde tem Neymar, do rei Pelé, então estou muito feliz com essa nova oportunidade", disse o lateral.

Rodinei, que defendeu o rival Corinthians e fez história no Flamengo, não escondeu sua ansiedade. "Já conheço o clube, no Olympiacos foi apenas minha primeira experiência na Europa, fiz minha trajetória toda no Brasil, já joguei muitas vezes contra o Santos e estou ansioso para jogar a favor e sentir o calor da torcida e do clube. Tenho certeza que será mais um momento especial em minha vida.

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Rodinei reencontra amigos da época do Rio, casos de Willian Arão e Gabigol, mas precisará de um tempinho para atuar ao lado de Neymar. A nova lesão muscular deve tirar o astro de ação por até um mês. Já Barreal e Lucas Veríssimo, fora em Porto Alegre, mas com problemas mais simples, devem reforçar o Santos em breve.