Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Arthur e Lima são relacionados e devem estrear no Santos contra Inter; Rodinei chega ao Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O técnico Cuca pode ter dois dos três reforços anunciados durante a semana na batalha decisiva do Santos contra a queda no Brasileirão, neste domingo, diante do Internacional, no Beira-Rio. O treinador relacionou os meio-campistas Arthur e Lima para a partida. Rodinei fica à disposição contra o Atlético-MG, na Copa sul-americana.

Com os desfalques de Neymar e Barreal, machucados, assim como o zagueiro Lucas Veríssimo, o Santos carece de peças para o meio e Cuca não teve dúvidas em já relacionar o volante Arthur e o meia Lima para a partida. Ambos viajaram com o grupo, mas como 24 nomes foram listados, ainda haverá um corte no banco de reservas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O lateral-direito Rodinei também está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF e liberado para reforçar a equipe da baixada. Ocorre que ele desembarcou no Brasil somente neste sábado e, ainda sem treinar com os novo companheiros, só deve estrear na quarta-feira, diante do Atlético-MG.

"Para mim é um grande privilégio poder receber oferta do Santos Futebol Clube. Com certeza é um dos maiores clube do Brasil, um time onde tem Neymar, do rei Pelé, então estou muito feliz com essa nova oportunidade", disse o lateral.

Rodinei, que defendeu o rival Corinthians e fez história no Flamengo, não escondeu sua ansiedade. "Já conheço o clube, no Olympiacos foi apenas minha primeira experiência na Europa, fiz minha trajetória toda no Brasil, já joguei muitas vezes contra o Santos e estou ansioso para jogar a favor e sentir o calor da torcida e do clube. Tenho certeza que será mais um momento especial em minha vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rodinei reencontra amigos da época do Rio, casos de Willian Arão e Gabigol, mas precisará de um tempinho para atuar ao lado de Neymar. A nova lesão muscular deve tirar o astro de ação por até um mês. Já Barreal e Lucas Veríssimo, fora em Porto Alegre, mas com problemas mais simples, devem reforçar o Santos em breve.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arthur Brasileirão Futebol LIMA Rodinei santos fc
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV