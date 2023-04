Arthur Cabral marca e ajuda Fiorentina a se aproximar da final da Copa da Itália

(via Agência Estado)

O atacante brasileiro Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, balançou a rede nesta quarta-feira e abriu caminho para a vitória por 2 a 0 conquistada pela Fiorentina diante da Cremonese, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, disputado no Estádio Giovanni Zini, em Cremona. A partida de volta está marcada para as 16 horas (de Brasília) do dia 27 de abril, em Florença.

Com a vantagem construída na casa dos adversários, a Fiorentina consegue a vaga na final mesmo se perder por um gol de diferença na partida decisiva. O outro finalista sairá do clássico entre Juventus e Internazionale, que empataram por 1 a 1 em Turim, na terça-feira, e vão se reencontrar no dia 26 de abril, em Milão.

O time de Florença foi bastante incisivo na busca pelo gol e levou perigo logo aos cinco minutos de jogo,quando Ikone teve boa oportunidade após receber passe rasteiro dentro da área, mas chutou fraco, no centro do gol, facilitando a defesa de Mouhamadou Sarr. A Cremonese respondeu com Tsadjout, que parou em defesa de Terracciano. Então, aos 20 minutos, Arthur Cabral abriu o placar ao aproveitar cruzamento de Cristiano Biraghi e cabecear para o fundo da rede.

Referência no ataque, o atacante brasileiro usou seu bom posicionamento e qualidade no domínio para organizar as jogadas ofensivas da equipe. No segundo tempo, mostrou novamente seu poder de decisão, pois foi autor de uma ótima finalização que parecia ter a rede como destino, mas acabou interceptada pela mão do zagueiro Emanuel Aiwu. O árbitro marcou pênalti e Nico González converteu.