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Arteta reclama de pênalti não marcado para o Arsenal: 'Decisão diferente contra Mosquera'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 18:10:00 Editado em 30.05.2026, 18:19:35
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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou que reviu o lance em que Mandueke disputou com Nuno Mendes e caiu na área do Paris Saint-Germain no final do primeiro tempo da prorrogação e que, na sua avaliação, o pênalti deveria ter sido marcado. A decisão da Champions League em Budapeste terminou em 1 a 1 após o tempo regulamentar e a prorrogação, e o PSG ficou com o título ao vencer a disputa por pênalti por 4 a 3.

"O árbitro tomou uma decisão diferente para o pênalti contra Mosquera e, sim, foi uma decisão importante", afirmou ele, lembrando o lance em que seu jogador derrubou Kvaratskhelia no início do segundo tempo da final em Budapeste. Dembélé cobrou e empatou a decisão em 1 a 1.

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"É muito difícil aceitar quando você é tão consistente ao longo da competição e perde a final nos pênaltis", afirmou o técnico que levou o Arsenal a encerrar um jejum de mais de duas décadas na Premier League. "Eu disse aos jogadores que estou muito orgulhoso deles, que nos deram muita alegria. É um privilégio treinar este grupo de jogadores, a maneira como eles representam este clube e o quanto se dedicam a ele. Conseguimos um grande título e perdemos o maior de todos."

Apesar da temporada vitoriosa, Arteta afirmou que o momento é doloroso. "Neste momento ninguém pode aliviar a nossa dor", declarou o técnico, que elogiou e parabenizou o adversário. "O PSG é uma equipe soberba, parabéns para eles. É muito difícil jogar contra eles. Uma equipe de altíssimo nível."

Discípulo de Guardiola, Arteta afirmou que é preciso vivenciar as emoções que o futebol proporciona. "Se estiver sentindo dor, atravesse a dor. Se achar que poderia ter feito algo diferente, aprenda com isso", finalizou o treinador do campeão da Premier League e vice da Champions.

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