Arteta rebate Gabriel Jesus sobre saída do Arsenal: ?Alguém precisa ser o vilão?

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, rebateu as declarações de Gabriel Jesus sobre sua saída do clube. As críticas do atacante foram feitas após um momento turbulento no fim da janela de transferências, quando ele se transferiu para o Barcelona. Ao ser perguntado sobre essa questão em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 11, o espanhol afirmou ter ficado surpreso com as afirmações de seu ex-atleta.

"Fiquei muito surpreso, para ser justo. Especialmente porque tive uma conversa individual com Gabriel no vestiário. As palavras que usamos um com o outro foram todas de gratidão. Então, não sei. Está tudo bem", comentou Arteta.

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Gabriel Jesus havia dito à Sporty TV que, mesmo com pouco espaço no time, seguia treinando e dando o seu máximo. O atacante, porém, afirmou ter se surpreendido com a forma como sua situação mudou no fim de sua passagem pelo Arsenal, quando passou a ser colocado para treinar separado do restante do elenco. Até então, o jogador participava normalmente da pré-temporada da equipe.

Arteta reconheceu que decisões como essa podem prejudicar a relação entre treinador e atleta, mas afirmou que certas escolhas são difíceis de tomar e que o comandante precisa dar um passo à frente nesses casos.

"Quando você precisa dar uma notícia ruim ou uma notícia que as pessoas não esperam, essas coisas geram reações. Alguém precisa ser o 'vilão'. Se tiver que ser eu, será, e eu entendo", afirmou.

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O técnico do Arsenal ainda disse esperar manter uma boa relação com Gabriel Jesus, assim como mantém com outros atletas que deixaram o clube inglês

GABRIEL JESUS MARCA PRIMEIRO GOL PELO BARCELONA

Gabriel Jesus deixou o Arsenal no início de setembro para iniciar uma nova etapa no Barcelona. O atacante foi anunciado pelo clube catalão no dia 1º de setembro e assinou contrato até junho de 2029. A transferência foi concretizada na reta final da janela europeia, após o time espanhol não conseguir avançar na contratação de Julián Álvarez.

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O brasileiro fez sua estreia pelo Barcelona no dia 6, na vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Gabriel Jesus entrou nos minutos finais e teve pouco tempo em campo, mas voltou a ser utilizado na partida seguinte, desta vez pela Champions League.

Diante do Feyenoord, na quarta-feira, 9, o atacante marcou seu primeiro gol com a camisa do novo clube. Gabriel Jesus entrou no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes, de cabeça, após cruzamento de Lamine Yamal, fechando a goleada por 5 a 1 no Camp Nou.