Arteta diz que Gabriel Jesus deve desfalcar o Arsenal 'por algumas semanas'

Depois de ser decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, na Liga dos Campeões, Gabriel Jesus terá de passar algumas semanas sem entrar em campo pelo Arsenal por causa de uma lesão muscular. A baixa foi confirmada pelo técnico do clube londrino, Mikel Arteta, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, véspera do duelo com o Sheffield United, marcado para s 11 horas (de Brasília) deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

"O exame mostra que há uma lesão muscular e devemos perdê-lo novamente por algumas semanas. Apesar disso, com Gabi não posso dar nenhum prazo porque ele sempre nos surpreende, mas tem alguma coisa aí. Ele sentiu isso em uma ação muito estranha e é verdade que ele teve muita carga nas últimas semanas com a seleção nacional e depois disputou esses jogos, o que ele não fazia há muito, muito tempo", comentou o treinador.

Jesus ficou de fora da primeira convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira, mas voltou a ser chamado na Data Fifa deste mês para disputar duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Entrou no segundo tempo do empate por 1 a 1 com a Venezuela e foi titular na derrota por 2 a 0 para o Uruguai. Quatro dias depois, já estava em campo pelo Arsenal novamente, em duelo com o Chelsea que terminou empatado por 2 a 2.

Na terça-feira, o atacante brasileiro foi o grande nome do triunfo sobre o Sevilla, com um gol marcado e uma assistência para o xará e compatriota Martinelli balançar a rede. Após três rodadas da fase de grupos da Liga dos Campeões já finalizadas, o Arsenal lidera o Grupo B, com seis pontos contra cinco do vice-líder Lens.