Arsenal x Fulham; veja horário e onde assistir o duelo

Arsenal e Fulham entram em campo neste sábado (02), às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em partida válida pela 35ª rodada da Premier League.

A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.



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Na reta decisiva da competição, o Arsenal busca mais uma vitória para se manter na liderança. A equipe comandada por Mikel Arteta soma 73 pontos e ocupa a primeira colocação, com vantagem de três pontos sobre o Manchester City, embora tenha disputado uma partida a mais.

Já o Fulham aparece no meio da tabela, na 10ª posição, com 48 pontos. O time tenta se aproximar da zona de classificação para competições europeias, já que está a apenas dois pontos do Brighton & Hove Albion, que atualmente ocupa a sexta colocação.

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