Arsenal vence Sunderland e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal somou mais uma importante vitória no Campeonato Inglês, neste sábado, ao derrotar, no Emirates Stadium, o Sunderland, por 3 a 0, em duelo válido pela 25ª rodada. Com o resultado, o time londrino, líder da competição, chegou aos 56 pontos, enquanto o adversário continua com 36, na oitava colocação.

Com o apoio da torcida, o Arsenal tentou se impor desde o começo, mas encontrou um adversário muito bem armado. Com isso, não conseguiu criar grandes chances e ainda viu o adversário quase abrir o placar

com Brobbey.

Com o passar do tempo, o nervosismo tomou conta do Arsenal, que passou a abusar das bolas alçadas na área. Com uma defesa bem postada, o Sunderland soube se proteger e evitar a pressão. O brasileiro Gabriel Jesus lutou bastante, mas não teve chance diante da forte defesa adversária.

O jeito foi o Arsenal arriscar chute de longe. Aos 30 minutos, Rice acertou uma bomba e levou muito perigo à meta do goleiro Roefs. O caminho foi mostrado e Zubimendi repetiu o gesto para abrir o placar. Uma finalização forte, rasteira, que ainda beliscou a trave antes de entrar: 1 a 0 para o Arsenal, aos 41 minutos.

O final do primeiro tempo foi emocionante, com os dois times no ataque. O gol poderia sair para qualquer lado, mas acabou mesmo com a vantagem mínima do Arsenal.

O Sunderland voltou para a etapa final com a intenção de surpreender e forçou defesa de Raya aos três minutos. O Arsenal se viu obrigado a adiantar a marcação para tentar evitar o ímpeto do rival.

A torcida percebeu o momento difícil e tentou empurrar o Arsenal. O Sunderland não se intimidou e o jogo ganhou em emoção.

Aos 21 minutos, em um raro erro na saída de bola do Sunderland, o Arsenal aproveitou com Gyökeres e abriu 2 a 0 no placar. A partir daí, o líder do campeonato soube administrar a vantagem e manter a tranquilidade na liderança do campeonato.

E ainda houve tempo para o terceiro gol, marcado mais uma vez por Gyökeres, após bela jogada de Gabriel Martinelli.