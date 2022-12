Arsenal vence Milan, por 2 a 1, em amistoso disputado nos Emirados Árabes

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ainda sem seus principais jogadores, Arsenal e Milan se enfrentaram, nesta terça-feira, em um amistoso, em Dubai, nos Emirados Árabes, e o time inglês venceu por 2 a 1, apesar da melhor atuação da equipe italiana.

continua após publicidade .

O Milan pressionou desde o início da partida e poderia ter aberto o placar com Origi, após linda jogada individual, mas a bola acertou o travessão.

O Arsenal abriu o placar no talento do meia Odegaard, que converteu linda cobrança de falta da intermediária. O goleiro Tatarusanu nem teve poder de reação.

continua após publicidade .

O Milan não se intimidou e continuou no ataque. Aos 27, Origi, de cabeça, teve nova oportunidade, mas errou o alvo por muito pouco. O castigo veio na sequência. Após desatenção da zaga italiana, Nelson fez o segundo gol do time de Londres.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo, com o Milan no ataque, mas o Arsenal também levando perigo, ao encontrar espaço no meio de campo para carregar a bola.

De tento tentar, o Milan conseguiu seu gol, aos 33 minutos, com Tomori, ao desviar de cabeça, após levantamento feito da esquerda.