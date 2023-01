Arsenal vence clássico eletrizante com Manchester United e segue em disparada

(via Agência Estado)

A folga do Arsenal na liderança do Campeonato Inglês continuará graças a uma vitória maiúscula no clássico deste domingo contra o Manchester United. Após sair perdendo e marcar um gol aos 44 minutos do segundo tempo no Emirates Stadium, o time de Londres buscou a vitória por 3 a 2, manteve a distância para o Manchester City e impediu que o outro clube da cidade, o United, entrasse de vez na briga pela ponta da tabela. O jogo foi válido pela 21ª rodada.

Já se passaram 13 jogos no Campeonato Inglês desde que o Arsenal perdeu o seu único duelo deste campeonato, justamente para o Manchester United, no primeiro turno. Após o 3 a 1 em Manchester, os times voltaram a fazer grande jogo, com placar final que leva o Arsenal aos 50 pontos, vantagem de cinco na liderança, com um jogo a menos que os demais rivais na busca pelo título. O Manchester perdeu uma posição para o Newcastle nesta rodada e fica em quarto, com 39 pontos.

O jogo começou quente, mas com as duas equipes contidas na hora de ir ao ataque. Quando o volume do Arsenal diminuiu, o Manchester foi certeiro para abrir o placar com um golaço de Rashford. O camisa 10 deu uma linda caneta em Thomas Partey após recuperação de bola e finalizou de longe no cantinho de Ramsdale, fazendo 1 a 0 aos 17 minutos. São nove gols de Marcus Rashford nos últimos nove jogos pelo Manchester United.

O Arsenal mostrou que não é líder à toa e empatou o jogo seis minutos mais tarde. Pressionando no ataque, o time de Londres conseguiu invadir a defesa pelas laterais. Xhaka recebeu na linha de fundo e cruzou certeiro, de primeira, na cabeça de Nketiah, que finalizou para tirar de De Gea e fazer 1 a 1.

O jogo seguiu eletrizante. McTominay finalizou de primeira com categoria para grande defesa de Ramsdale. O duelo seguiu equilibrado e foi para o intervalo empatado. No retorno, aos 7 minutos, Bukayo Saka fez um golaço com chute de perna esquerda da entrada da área. A finalização foi cruzada, no canto direito e sem chances para De Gea, fazendo 2 a 1.

O United tentou responder com um chute potente de Rashford, mas desta vez Ramsdale defendeu. Persistente, o time visitante empatou em um gol improvável aos 13 minutos. Após escanteio, Ramsdale espalmou mal e Lisandro Martinez se jogou na bola para cabeça e fez 2 a 2. Com muita gente na área, a bola entrou em um espaço milimétrico.

Conforme o jogo se encaminhava para a reta final, a tensão aumentava. O Manchester chegou com condições de perigo, mas logo depois foi encurralado pelo Arsenal. Martinelli deu lugar para o estreante Trossard no time do Arsenal e a pressão seguiu. Aos 39, De Gea fez uma defesa espetacular em chute de Nketiah para evitar o terceiro gol londrino.

Nketiah estava em um dia iluminado e mostrou todo seu apetite pelo gol. Empurrando o Manchester na defesa, o atacante desviou a bola após finalização travada de Odegaard e fez 3 a 2 para o Arsenal aos 44 minutos. O VAR checou um possível impedimento e confirmou o gol da vitória, muito celebrado pelo time e torcida do Arsenal.

A briga no Campeonato Inglês está muito boa, mas agora os dois rivais voltam suas atenções para as copas. Na sexta-feira, o Arsenal tem clássico contra o Manchester City pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Vivo em ambas as copas, o Manchester United enfrenta o Nottingham Forest na semifinal da Copa da Liga Inglesa na quarta-feira. Depois, no próximo domingo, o time de Manchester recebe o Reading em casa pela Copa da Inglaterra.