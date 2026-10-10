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Arsenal sofre, mas vence o Leeds com gol de Bruno Guimarães

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em um duelo bem equilibrado na manhã deste sábado, 10, o Arsenal derrotou o Leeds United por 2 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, pela 6ª rodada da Premier League. O time de vermelho foi completamente anulado pela equipe visitante no primeiro tempo e teve dificuldades no início da segunda etapa.

Os visitantes saíram na frente com James Justin, aos nove minutos do segundo tempo. O Arsenal buscou o empate com o italiano Riccardo Calafiori e chegou à virada com Bruno Guimarães, que iniciou no banco de reservas. O brasileiro anotou seu segundo gol pelo gigante de Londres.

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Com a vitória, a equipe de Mikel Arteta chegou aos 15 pontos na competição e divide a liderança com o Manchester City, que entrará em campo neste domingo, 11, diante do Liverpool. O time retorna a campo pela Premier League no próximo domingo 18, diante do Nottingham Forest, no City Ground.

Por outro lado, o Leeds perdeu ótima oportunidade de se aproximar dos líderes e tem 9 pontos, ainda integrando a parte superior da tabela da Premier League. O clube tem outra pedreira no próximo domingo, diante do Manchester United, no Elland Road.

O primeiro tempo no Emirates Stadium foi de um Arsenal controlando a posse de bola no campo de ataque e sofrendo para conseguir penetrar a boa defesa armada por Daniel Farke. A atuação do time londrino foi muito abaixo do esperado na primeira metade e o goleiro James Trafford não sujou o uniforme.

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Por outro lado, o time visitante conseguiu boas oportunidades e o espanhol David Raya garantiu a igualdade no placar. Em um dos lances, o goleiro do Arsenal saiu mal do gol e Ethan Ampadu quase o encobriu com um toque de cabeça. No entanto, o camisa 1 conseguiu se recuperar e salvou o lance.

Na segunda etapa, mesmo com uma atuação abaixo do esperado, Mikel Arteta não mudou a equipe. Melhor para o time do Leeds, que abriu o placar aos nove minutos. Albert Guðmundsson fez ótima jogada no lado esquerdo com Noah Okafor e cruzou rasteiro. A bola ficou oferecida para James Justin, que bateu firme e não deu chances para a defesa.

Em desvantagem no placar, Arteta preparava algumas alterações na equipe, quando Noni Madueke cruzou no segundo poste para Kai Havertz. O alemão ajeitou de cabeça para o meio da pequena área e Riccardo Calafiori apenas empurrou, para deixar tudo igual no Emirates Stadium.

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As mudanças na equipe ocorreram após o gol de empate. Bruno Guimarães entrou em campo, assim como Viktor Gyökeres e Jurriën Timber. A estrela do treinador espanhol brilhou aos 24 minutos, quando o brasileiro aproveitou a ótima jogada no campo de ataque e bateu rasteiro, com muita categoria, no canto direito do goleiro, para virar o placar.

Com a vantagem no placar, o Arsenal se soltou em campo e teve outras oportunidades para sacramentar a vitória dentro de casa. Em um dos lances, Bukayo Saka pegou a bola no lado direito e carregou até a meia-lua. Ele bateu colocado, com muito perigo, mas mandou por cima da meta de Trafford.

O camisa 10 teve outra grande oportunidade no último minuto do confronto, mas parou no arqueiro adversário, que fez ótima defesa.

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