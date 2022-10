Arsenal só empata com Southampton e vê vantagem na liderança diminuir

(via Agência Estado)

O Arsenal perdeu pontos importantes ao empatar com o Southampton fora de casa neste domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto no St. Mary's Stadium terminou com placar de 1 a 1. Apesar do tropeço, o time de Londres segue na liderança do torneio, mas agora com uma vantagem menor em relação ao Manchester City, vice-líder.

O Arsenal acumula 28 pontos em 11 partidas. Este foi apenas o segundo tropeço do time na competição. O Manchester City, que venceu na rodada, tem 26 pontos. Já o Southampton é o 15º colocado, com 12 pontos conquistados até o momento.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Arsenal, mesmo atuando fora de casa. O time de Mikel Arteta conseguiu sair na frente aos 11 minutos de partida. Saka deu um belo passe para Ben White na lateral e o defensor chegou na linha de fundo para fazer o cruzamento. Granit Xhaka apareceu na área para finalizar de primeira e fazer 1 a 0.

Gabriel Jesus teve duas boas oportunidades de marcar. Na primeira delas, o atacante finalizou na rede pelo lado de fora. Já na reta final do primeiro tempo, Jesus fez tabelinha e bateu para grande defesa do goleiro Bazunu.

O Southampton se lançou mais ao ataque na segunda etapa e deu alguns espaços de contra-ataque para o Arsenal. Em um dos lances, Jesus saiu na cara do gol, mas foi travado na hora da finalização por Elyounoussi. Momentos depois, aos 19 minutos, o mesmo Elyounoussi criou boa jogada e deu assistência primorosa para Armstrong finalizar e empatar o jogo por 1 a 1.

O Southampton cresceu na partida após o gol, mas o Arsenal conseguiu responder na reta final. Tierney chegou pelo fundo e cruzou para Odegaard marcar, mas o gol foi anulado porque a bola saiu na linha de fundo. O Arsenal foi para o ataque e tentou recuperar a vantagem na reta final, mas o Southampton se defendeu bem e segurou o empate em casa. O brasileiro Lyanco fez um grande segundo tempo e segurou o ataque do Arsenal ao lado de Caleta-Car.

WILLIAN MARCA

De volta à Inglaterra após rápida passagem pelo Corinthians, o brasileiro Willian marcou seu primeiro gol com a camisa do Fulham neste domingo. Foi de Willian o gol da vitória fora de casa do Fulham sobre o Leeds United por 3 a 2. O Leeds saiu na frente com gol de Rodrigo, mas o Fulham virou a partida com duas assistências de Andreas Pereira e gols de cabeça de Mitrovic e Reid. Depois, Willian recebeu bola deixada por Reed e só empurrou para as redes. Ainda deu tempo do Leeds diminuir com Summerville.

O Fulham faz um bom início de campeonato e acumula 18 pontos, na sétima colocação. Após brigar contra o rebaixamento até a última rodada na temporada passada, o Leeds volta para o Z3 com a derrota, ficando em 18º, com nove pontos.

GERARD SAI E ASTON VILLA GOLEIA

No primeiro jogo após a demissão do técnico Steven Gerard, o Aston Villa mostrou reação imediata e goleou o Brentford por 4 a 0 no Villa Park. O brasileiro Douglas Luiz, que conseguiu reverter a suspensão para atuar na partida, deu assistência para o jamaicano Leon Bailey abrir o placar logo aos 2 minutos, em jogada ensaiada.

Danny Ings marcou aos 7 e aos 14 minutos para fazer 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Ollie Watkins fez o quarto do time mandante. O Aston Villa sobe para a 14ª colocação, com 12 pontos somados e respira na parte de baixo da tabela. Já o Brentford segue com 14 pontos, em 10º.

OUTROS JOGOS

O Leicester venceu o Wolverhampton, de Diego Costa, por 4 a 0, fora de casa. Os gols foram marcados por Tielemans, Barnes, Maddison e Vardy. O Leicester deixa a zona de rebaixamento, ficando em 17º, com 11 pontos, enquanto o Wolverhampton cai para 19º, com nove pontos.