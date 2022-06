Arsenal se despede de Lacazette e dá mais um passo para contratar Gabriel Jesus

(via Agência Estado)

Disposto a fazer de tudo para contratar Gabriel Jesus, o Arsenal deu mais um passo para ter o brasileiro nesta sexta-feira. O clube de Londres liberou o goleador Lacazette para retorno ao Lyon sem custos. A diretoria se despediu do francês e aguarda o amistoso entre Brasil e Japão para buscar seu novo camisa 9.

continua após publicidade .

Gabriel Jesus anunciou após o jogo com a Coreia do Sul que seu destino será definido logo após o último amistoso desta janela de junho. "Procuro ver o que é melhor para mim e, acima de tudo, para a minha carreira. A partir de terça-feira, veremos o que é melhor", limitou-se a dizer.

O brasileiro já adiantou que não deve permanecer no Manchester City após perder espaço na última temporada. Com a chegada de Haaland para o próximo ano as oportunidades seriam ainda menores. O Arsenal está confiante em sua contratação, mas ganhou a concorrência do Tottenham.

continua após publicidade .

Para mostrar a Gabriel Jesus que ele chegará à equipe de Mikel Arteta como grande contratação, o Arsenal nem fez questão de segurar seu artilheiro das últimas cinco temporadas. O contrato ia até o dia 30 e não foi renovado.

"Ele foi um verdadeiro líder dentro e fora do campo e uma influência muito importante para nossos jogadores mais jovens. Seu compromisso conosco foi excepcional e desejamos a ele e sua família sucesso e felicidade", afirmou Arteta, sobre Lacazette.

"Um grande obrigado a Laca de todos no Arsenal. Ele foi muito importante para nós e sempre fará parte da família Arsenal. Desejamos-lhe tudo de bom no futuro", completou o diretor de futebol Edu Gaspar.

continua após publicidade .

Lacazette se despediu mostrando todo seu orgulho pela passagem no clube. "Quero guardar todos os bons momentos que tive aqui, porque para mim foi apenas um prazer jogar por um clube que, desde jovem, sonhei. Estou muito feliz por ter jogado cinco anos no Arsenal", agradeceu o francês, eleito o jogador de 2019 do clube.

"Tem um quadro no estádio com os nomes de todos os vencedores, e na minha primeira temporada eu disse ao meu pai que um dia eu estaria nele. Então, estou muito orgulhoso de ter feito isso", explicou. Me senti realmente em casa no campo de treinos e no estádio, o chamava de meu jardim."