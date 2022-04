Arsenal prepara oferta para tirar Gabriel Jesus do Manchester City

Da Redação

Buscando se reforçar para entrar na briga pelo título inglês com Manchester City, Liverpool e Chelsea, o Arsenal está preparando uma investida pelo brasileiro Gabriel Jesus. De acordo com o jornal 'The Athletic', o ex-atacante do Palmeiras já teria se acertado com os 'gunners' e aguarda apenas a liberação por parte da equipe de Pep Guardiola para contratar o atleta.

continua após publicidade .

Segundo a publicação, o Arsenal vem negociando a contratação de Gabriel Jesus há meses e só agora conseguiu se aproximar de um acerto. O brasileiro tem contrato com o Manchester City até 2023, mas a possível chegada de Haaland, do Borussia Dortmund, fez com que buscasse novos ares.

O Arsenal, inclusive, vem sofrendo com problemas ofensivos. Aubameyang foi para o Barcelona, enquanto Lacazette ainda não confirmou a permanência no clube na temporada. Gabriel Jesus chegaria para liderar o ataque da equipe inglesa na temporada 2022/2023.

continua após publicidade .

Gabriel Jesus, 25 anos, tem 34 jogos com a camisa do Manchester City, marcou sete gols e deu dez assistências. Ele já não é mais titular absoluto de Pep Guardiola e também perdeu espaço na seleção brasileira com o técnico Tite. A expectativa ainda é que não seja convocado para a Copa do Mundo.

Caso o Arsenal chegue a um denominador comum com o Manchester City, o Palmeiras irá receber uma porcentagem do valor por ter sido o clube que revelou o atleta.

CAMPEONATO INGLÊS

O Arsenal é o quinto colocado do Campeonato Inglês, com 57 pontos, atrás de Manchester City (77), Liverpool (76), Chelsea (62) e Tottenham (57). O próximo desafio é neste sábado, às 8h30, diante do Manchester United, no Emirates Stadium.