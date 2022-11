Arsenal leva virada do Brighton e cai na Copa da Liga Inglesa; City bate Chelsea

(via Agência Estado)

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Arsenal pagou caro pela decisão de Mikel Arteta em utilizar os reservas diante do Brighton & Hove Albion e deu adeus à Copa da Liga Inglesa na terceira rodada. Jogando no Emirates Stadium, em Londres, o time até saiu na frente do placar, mas acabou caindo com virada por 3 a 1. No clássico da fase, o Manchester City levou a melhor sobre o Chelsea. O Tottenham, ainda sem Richarlison, também foi eliminado.

O Arsenal, Emos com uma equipe repleta de novidades, até iniciou bem a partida em Londres. Logo aos 20 minutos, Nelson arrancou do campo de defesa, deixou diversos marcadores para trás e rolou para Nketiah, livre, bater colocado, no ângulo de Steele.

A festa, porém, durou somente sete minutos. Até Welbeck empatar, em cobrança precisa de pênalti. Após a pausa para descanso, Kitoma e Lamptey decretaram a virada. Atrás do placar, Arteta recorreu a seus titulares, no desespero de evitar um vexame em casa. Colocou os brasileiros Gabriel Magalhães, Martinelli e Jesus, além de Zinchenko e Xhaka. Mas não conseguiu superar a parede defensiva e acabou amargando a queda precoce.

Quem também não conseguiu chegar às oitavas foi o Tottenham de Antonio Conte. Mesmo com Kane e Perisic no ataque, não conseguiu ser páreo para o Nottingham Forest, que fez 2 a 0 em seus domínios e se garantiu entre os 16 melhores.

O clássico da terceira fase foi entre Manchester City e Chelsea. Mesmo com muitos reservas, a equipe de Pep Guardiola levou a melhor, avançando com 2 a 0, gols de Mahrez e Julian Alvarez. Graham Potter também rodou seu elenco na partida, dando descanso às principais peças.

Até com alguns reservas descansando, o campeão Liverpool se garantiu no sufoco dos pênaltis após 0 a 0 no tempo normal com o Derby County. Roberto Firmino desperdiçou sua cobrança, mas os visitantes falharam três vezes e caíram com 3 a 2 para os comandados de Jürgen Klopp.

Nos demais jogos desta quarta-feira, o Wolverhampton eliminou o Leeds United com vitória magra por 1 a 0, gol de Traoré, enquanto o Newcastle levou a melhor sobre o Crystal Palace nos pênaltis. Após 0 a 0 no tempo normal, avançou com 3 a 2 nos tiros livres. Mais duas vagas vieram nos pênaltis. O Southampton fez 6 a 5 no Sheffield após 1 a 1 no jogo, e o Blackburn passou pelo West Ham com 10 a 9 após 2 a 2 na partida.