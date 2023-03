Arsenal intensifica caça a cambistas, bloqueia 500 mil endereços e cancela 2 mil títulos

(via Agência Estado)

Líder disparado do Campeonato Inglês e com alta demanda de ingressos para seus jogos, o Arsenal criou um esquema para acabar com os cambistas em suas partidas em auxílio com torcedores, e revelou nesta quinta-feira que conseguiu o bloqueio de 500 mil endereços suspeitos de negociação de bilhetes com valores bem acima do habitual ou mesmo falsos.

Recentemente a Fifa anunciou que reembolsará torcedores do Liverpool que não conseguiram acompanhar a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, em Saint-Denis, na França. Muitos estavam com entradas e não foram liberados ao estádio após serem direcionados para uma entrada sem todas as catracas funcionado. A polícia francesa ainda usou da força, com gás lacrimogêneo e spray de pimenta para tentar dispersar o tumulto. Haviam ingleses com bilhetes falsos e o Arsenal tenta repetir tal problema.

"Sabemos que a demanda por ingressos para nossos jogos tem sido incrivelmente alta e superou a oferta. Essa demanda levou ao aumento dos níveis de venda de ingressos e queremos enfatizar novamente a ação robusta que estamos tomando para impedir essa atividade ilegal que nos levou a cancelar quase 2.000 assinaturas por ofertas de venda de ingressos nesta temporada", afirmou o Arsenal.

Além de suspender sócios suspeitos, o clube londrino revelou que também fez um pente fino em redes sociais em sites que vendiam entradas para os jogos do Arsenal e conseguiu o bloqueio de muitos deles.

"Em nossa tentativa de fazer todo o possível para colocar os ingressos nas mãos de nossos apoiadores, aumentamos significativamente o nível de proteção contra bots em nossa plataforma de venda de ingressos. Isso resultou no bloqueio de até 500.000 endereços IP devido à suspeita de atividade de bot durante a venda de ingressos para membros prata para nossa partida contra o Wolverhampton Wanderers (última rodada do Campeonato Inglês)."

O clube inglês definiu como "frustrante" a aparição de ingressos em sites não autorizados a preços exorbitantes. "Lembramos a todos os torcedores que os ingressos para nossos jogos só estão disponíveis nos canais oficiais do Arsenal e reforçamos a importância de não comprar ingressos em sites não autorizados", pediu o clube. "Muitos desses revendedores não possuem ingressos, suas postagens são puramente especulativas e geralmente são uma farsa."

O Arsenal revelou, ainda, que vem fazendo compras misteriosas para tentar "pegar quem revende ingressos online". Mas muitos dos sites que anunciam e vendem ingressos são hospedados fora do Reino Unido.

"Sempre denunciamos esses sites, mas há muito pouco que podemos fazer para fechá-los ou ajudar os apoiadores que são pegos. Isso significa que qualquer pessoa que compre ingressos em pontos de venda não oficiais corre um risco muito alto de pagar preços altamente inflacionados, receber ingressos falsificados ou duplicados e, por fim, ter o acesso negado à partida", afirmou o Arsenal. "Lidamos com centenas de torcedores a cada dia de jogo que compraram um ingresso falso ou um ingresso que foi vendido várias vezes."

"Pedimos àqueles que foram vítimas de propaganda que nos denunciem com o máximo de evidências possível. Acompanhamos todos os casos que nos são relatados, inclusive banindo membros (do quadro de sócios) se pudermos provar que eles estão vendendo ingressos."

O Arsenal também vem tomando atitude em dias de jogos, retendo ingressos para retirada em casos de suspeitas de que possam ser vendidos ilegalmente. "Mantemos entre 100 e 200 ingressos por jogo em casa, o que nos permite fazer as verificações de identidade relevantes. A maioria deles geralmente não é coletada e, se for o caso, as assinaturas são posteriormente canceladas, deixando mais ingressos para torcedores genuínos a longo prazo", frisou o clube. "Embora reconheçamos que um torcedor genuíno pode se sentir incomodado por ter que coletar um ingresso, esta é uma ferramenta importante para nós na identificação de ingressos anunciados."