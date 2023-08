Arsenal faz de pênalti, derrota Crystal Palace e continua 100% no Inglês

Com gol de pênalti, marcado por Ödegaard, o Arsenal derrotou o Crystal Palace por 1 a 0 nesta segunda-feira, no Selhurst Park Stadium, e continuou com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Os Gunners superaram uma ainda uma expulsão, já que o lateral Tomiyasu recebeu o cartão vermelho aos 22 minutos do segundo tempo.

continua após publicidade

Além do Arsenal, o Brighton e o Manchester City são os outros dois clubes com 100% de aproveitamento. O Crystal Palace, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota. Na estreia, havia vencido o Sheffield United por 1 a 0.

Com o selecionável Gabriel Martinelli em campo, o Arsenal foi superior ao Crystal Palace no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. A principal aos 29 minutos, quando Nketiah recebeu dentro da área e carimbou a trave.

continua após publicidade

Apagado durante boa parte da partida, o brasileiro teve uma única chance clara, já no fim, mas não acertou o alvo. Ödegaard, Nketiah e Saka foram os destaques do Arsenal na etapa inicial, mas o trio não conseguiu tirar o zero do marcador.

No segundo tempo, o Arsenal começou pressionando e abriu o placar aos oito minutos. Nketiah foi derrubado dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. Ödegaard cobrou com categoria para fazer 1 a 0. A situação era confortável até que Tomiyasu foi expulso, aos 22.

Com um jogador a menos, o técnico Mikel Arteta se viu obrigado a tirar Martinelli e reforçou o setor defensivo com Gabriel Magalhães, outro atleta presente na primeira convocação da seleção brasileira com o técnico Fernando Diniz.

continua após publicidade

Com dez, o Arsenal resolveu ficar na retaguarda, em uma clara intenção de segurar o resultado. O Crystal Palace esboçou uma pressão, mas não conseguiu furar o bloqueio do rival. Na melhor oportunidade, Ayew arriscou para a defesa de Ramsdale.

O Arsenal volta a campo no sábado, às 11h, para enfrentar o Fulham, no Arsenal Stadium. O Crystal Palace visita o Brentford no mesmo dia e horário, no Brentford Community Stadium.