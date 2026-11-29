Arsenal e Manchester City empataram e 2 a 2 neste domingo no Emirates Stadium em um jogo tenso e com polêmica de arbitragem. Após estar em vantagem duas vezes, o City completou cinco jogos sem vitórias na Premier League, enquanto o atual campeão perdeu seus primeiros pontos em casa neste campeonato após 5 vitórias seguidas em seu estádio.

O Arsenal continua na liderança com 29 pontos, com 6 de vantagem sobre o clube de Manchester. A próxima rodada da Premier League acontece no meio da semana. O Arsenal joga como visitante contra o Brentford na quarta-feira. Já o Manchester City recebe o Leeds no mesmo dia.

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O time de Londres entrou em campo sabendo que a sexta vitória em seis partidas no Emirates na atual edição o deixaria em situação muito confortável no topo da tabela, já que o vice-líder Brighton havia sido derrotado mais cedo pelo Newcastle por 1 a 0 e estacionado nos 22 pontos.

O atual campeão começou o clássico melhor, encurralando o adversário no campo de defesa. Os mandantes chegaram a marcar com Havertz aos 9, mas o impedimento foi marcado no início da jogada e o gol anulado. Depois de suportar a pressão rival, o City cresceu na partida e criou várias chances antes de marcar com Haaland aos 34. Após boa jogada de Gvardiol pela esquerda, o norueguês foi preciso na finalização no canto esquerdo do goleiro Raya.

Até sofrer o gol, o líder da Premier League ficou inoperante no ataque, mas conseguiu reagir e chegou ao empate em uma bela jogada pela esquerda aos 40. Tzolis cruzou da esquerda para Merino, posicionado livre na segunda trave. Em vez de finalizar, ele preferiu tocar de cabeça para o meio da área, onde Havertz, também de cabeça, tocou para o gol e empatou.

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O clássico teve muitas disputas físicas no primeiro tempo e terminou com 19 faltas e seis cartões amarelos (quatro para o Arsenal).

O City retomou a vantagem no placar aos 3 minutos da segunda etapa após uma bela jogada de Bouaddi, de 19 anos. O volante marroquino roubou a bola de Odegaard na defesa do City, driblou Bruno Guimarães no meio e disparou pela esquerda, deixando Madueke para trás, e deu um passe preciso para Enzo Fernández já na área do Arsenal. O meia argentino finalizou bem e fez 2 a 1.

O jogo seguiu equilibrado até os 38, quando o Arsenal marcou após cobrança de escanteio. A cobrança de Èze passou pelo alto pela pequena área e Timber empurrou para o gol na segunda trave. O City reclamou de falta do brasileiro Gabriel Magalhães no goleiro Donnarumma. O VAR analisou ainda um possível toque mão de Timber, mas o gol foi validado.

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No final dos acréscimos, o Manchester City voltou a reclamar de um toque de mão na área do Arsenal. Após nova intervenção do VAR, a penalidade não foi anotada. Os jogadores do City reclamaram muito da arbitragem após o apito final.

VEJA OS OUTROS RESULTADOS DESTE DOMINGO NA PREMIER LEAGUE

Everton 1 x 1 Liverpool

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Brighton 0 x 1 Newcastle

Crystal Palace 2 x 3 Hull City

Fulham 1 x 2 Bournemouth

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Sunderland 0 x 2 Tottenham