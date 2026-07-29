Arsenal desiste de contratar Vini Jr. e atacante fica perto de renovar com o Real, diz jornal

O Arsenal teria deixado de considerar a contratação de Vinícius Júnior como uma possibilidade concreta para a próxima temporada, segundo informações do jornal espanhol Marca. A mudança de cenário aproxima o atacante brasileiro de uma permanência no Real Madrid, embora a renovação de contrato ainda não tenha sido oficializada.

O clube inglês chegou a avaliar uma investida pelo jogador depois de não conseguir contratar Morgan Rogers. O atacante do Aston Villa acabou negociado com o Chelsea por 137 milhões de euros, e o Arsenal ficou com recursos disponíveis para buscar outro nome de peso no mercado.

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Diante da possibilidade de o Real Madrid contratar um jogador de lado de campo por mais de 100 milhões de euros, Vinícius apareceu como uma alternativa que poderia movimentar o mercado. O Arsenal, no entanto, teria recuado diante da perspectiva de que o brasileiro permaneça no clube espanhol.

O futuro do atacante continua sendo um dos principais assuntos nos bastidores do Real Madrid. Vinícius tem contrato com o clube até junho de 2027, mas ainda não assinou uma extensão do vínculo.

A negociação se arrasta há meses e tem como um dos principais pontos de discussão as exigências salariais do jogador, que estariam próximas dos 30 milhões de euros por temporada. Com apenas mais um ano de contrato após a atual temporada, o Real Madrid precisa definir os próximos passos para evitar o risco de perder o brasileiro sem receber uma compensação financeira.

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A situação coloca três possibilidades na mesa: a renovação do contrato, uma transferência durante esta janela ou a permanência do jogador até o fim do vínculo, com a possibilidade de uma saída sem custos posteriormente.

Segundo o Marca, porém, o Arsenal já não acredita que conseguirá convencer Vinícius a deixar o Santiago Bernabéu. Pessoas próximas ao clube inglês indicariam que a expectativa é de que o brasileiro renove com o Real Madrid.

Apesar das especulações, Vinícius não teria dado sinais públicos de que deseja deixar a equipe espanhola. O atacante também não teria feito manifestações nas redes sociais ou declarações indicando insatisfação com a situação contratual.

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Com o cenário envolvendo Vinícius perdendo força, o Arsenal deve concentrar seus esforços em outro jogador de destaque para reforçar as pontas do elenco comandado por Mikel Arteta.

O futuro de Gabriel Martinelli ainda é tratado como uma questão em aberto, enquanto Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, aparece entre as alternativas avaliadas. O atacante francês também despertaria o interesse do Liverpool.