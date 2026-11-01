Arsenal derruba tabu de 14 anos, vence Liverpool em Anfield e assume topo da Premier League

Em um jogo intenso, o Arsenal venceu o Liverpool por 1 a 0 neste domingo em Anfield. O resultado significou o fim de um tabu de 14 anos, já que o último triunfo do time de Londres em Liverpool havia sido em 2012. Além disso, o gol de Kai Havertz no primeiro tempo levou os atuais campeões da Premier League à liderança do campeonato, com 24 pontos, 3 a mais do que o Manchester City. O Liverpool, após duas vitórias seguidas, estacionou nos 15 pontos, na quinta posição.

Após ser eliminado com um time alternativo pelo Fleetwood, time da quarta divisão, nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa na terça-feira, o Arsenal começou bem o confronto deste domingo, pressionando o Liverpool. E foi justamente em um momento de pressão que nasceu o lance do único gol da partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O goleiro brasileiro Alisson tocou na fogueira para Jacquet, que perdeu a bola diante da área do Liverpool. O Arsenal se organizou rapidamente e acionou Declan Rice, que avançou pela direita e cruzou. A bola passou pela pequena área e Kai Havertz, livre na segunda trave, tocou para o gol aos 16 minutos do primeiro tempo.

O Liverpool procurava pressionar os visitantes, mas das oito finalizações na primeira etapa nenhuma foi no alvo. A melhor chance do time casa aconteceu aos 39, quando Wirtz cobrou falta com potência. A bola passou pelo goleiro Raya e explodiu no travessão.

Na segunda etapa, o Liverpool insistiu em bombardear a área do Arsenal com cruzamentos, novamente sem muito sucesso. Além de neutralizar bem o ataque rival, os visitantes ameaçavam ampliar o placar. A chance mais perigosa de gol saiu dos pés de Tzolis, que bateu cruzado e obrigou Alisson a fazer uma grande defesa aos 28.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Liverpool terminou o confronto com apenas uma finalização em direção ao gol de Raya e voltou a amargar uma derrota para Arsenal diante de sua torcida após 14 anos. Naquela ocasião, o Arsenal fez 2 a 0, gols de Podolski e Carzola, e tinha no meio-campo Mikel Arteta, que neste domingo comandou o time no fim do jejum do banco de reserva.