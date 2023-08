Arsenal contrata goleiro David Raya, do Brentford e da seleção espanhola

O Arsenal acertou nesta terça-feira a contratação do goleiro espanhol David Raya, emprestado até o final da temporada 2023/2024 pelo Brentford e com opção de compra ao fim do vínculo. Aos 27 anos, ele chega para brigar pela posição com o Aaron Ramsdale, titular do clube nas duas últimas temporadas.

"Com David se juntando a nós, estamos adicionando qualidade ao nosso elenco para atingirmos o nível mais alto possível em todas as competições", disse o ex-volante brasileiro Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal.

De acordo com a imprensa britânica, o custo do empréstimo será de 3 milhões de libras (cerca de R$ 19 milhões na cotação atual). Caso queira manter o goleiro de forma definitiva após o período previsto, o Arsenal teria que pagar 27 milhões de libras (R$ 171 milhões) ao Brentford.

Presente em todas as rodadas da edição passada do Campeonato Inglês, na qual o Brentford terminou em nono lugar, Raya chamou a atenção tanto por suas defesas quanto por sua qualidade com a bola nos pés. Durante a temporada 2022/2023, teve 42,1% de aproveitamento em passes longos.

Raya também acumula convocações para a seleção espanhola. Foi chamado por Luis Enrique, hoje técnico do Paris Saint-Germain, para a Copa do Catar, mas não chegou a entrar em campo, pois era reserva de Unaí Simon.