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Arsenal consegue só uma finalização no alvo, mas vence o Nottingham Forest na Premier League

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Atual campeão da Premier League, o Arsenal precisou de 80 minutos para marcar contra o Nottingham Forest, time da zona do rebaixamento, mas venceu por 1 a 0 neste domingo no City Ground, estádio do rival, e voltou a reduzir a vantagem do Manchester City no topo da classificação para 3 pontos (21 a 18). O Forest permanece com 5 pontos, na 18ª posição.

Até conseguir sua primeira e única finalização correta na partida, aos 35 do segundo tempo com Madueke, o Arsenal perdia até mesmo vice-liderança da Premier League neste domingo. Mais cedo, o Brighton, algoz do time de Londres na quinta rodada, goleou o Crystal Palace por 5 a 0 e chegou aos 16 pontos. Se o Nottingham Forest mantivesse o empate sem gols até o final do jogo, o Brighton assumiria o segundo pelo critério de desempate.

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Nottingham Forest, desfalcado do brasileiro Igor Jesus, continua como único time a não ter marcado em casa nesta temporada da Premier League.

Sem nenhuma jogada de real perigo, Nottingham Forest e Arsenal fizeram um primeiro tempo burocrático. Apesar de contar com cerca de 75% de posse de bola, o time de Londres tinha dificuldade para penetrar na área dos mandantes, que apostavam nos contra-ataques.

Insatisfeito com a produção de sua equipe, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, voltou com Mandueke no lugar de Eze para a segunda etapa. O Nottingham Forest voltou do intervalo demonstrando mais disposição ofensiva, especialmente com o atacante Delap.

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A aposta de Arteta deu certo no final do jogo. Madueke recebeu a bola pela esquerda, partiu para cima de Muñoz e finalizou. A bola desviou no brasileiro Jair Cunha, o que tirou o goleiro Sels do lance. A única finalização correta do Arsenal na partida selou a vitória.

Antes de prosseguir em sua caça ao líder City na Premier League, o Arsenal enfrenta um jogo duro na Champions League, pela qual enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira em Munique. Na oitava rodada, o Arsenal recebe o Everton no sábado, e o Nottingham Forest enfrenta o Ipswich, no estádio do adversário, na sexta-feira.

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