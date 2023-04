Arsenal abre vantagem, mas deixa Liverpool empatar em jogo com 3 gols de brasileiros

(via Agência Estado)

Após abrir uma vantagem por 2 a 0, o Arsenal cedeu o empate por 2 a 2 ao Liverpool neste domingo, no Estádio de Anfield, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, em partida com três gols brasileiros: Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O resultado quebrou uma sequência de seis vitórias seguidas do time londrino e fez com que a diferença para o Manchester City diminuísse.

Líder, time de Mikel Arteta tem agora 73 pontos, contra 67 dos comandados de Pep Guardiola, que têm um jogo a menos. Apesar da reação neste domingo de Páscoa, o Liverpool segue longe da briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Atualmente, ocupa apenas a oitava posição, com 44 pontos. O Manchester United, em quarto, tem 56.

Em grande fase na temporada, o Arsenal precisou de apenas sete minutos para abrir o marcador. Saka partiu para cima. Ödegaard ficou com a bola e tentou o passe. Van Dijk foi cortar, mas entregou para Gabriel Martinelli. O brasileiro invadiu a área e chutou de bico para mandar no fundo das redes, anotando seu 14º gol nesta temporada.

O gol deixou a partida ainda mais atraente. O Liverpool foi para o ataque e deixou o jogo aberto. Aos 27 minutos, o Arsenal se mostrou mais eficaz e ampliou. Gabriel Martinelli recebeu do lado esquerdo, ajeitou e cruzou na medida para Gabriel Jesus marcar.

Mas o Liverpool não estava morto e voltou para a partida aos 41 minutos. Em bela jogada pelo lado esquerdo, Gakpo ajeitou para Robertson, que cruzou rasteiro. Henderson desviou e Salah só teve o trabalho de empurrar para o gol.

O gol aumentou o som no Anfield e o apoio era total no segundo tempo. O Liverpool entrou na mesma vibração e teve um pênalti marcado a seu favor aos seis minutos. Salah foi para a cobrança, mas acabou jogando a chance do empate para fora. O egípcio ainda teve uma segunda oportunidade, logo na sequência, mas parou na defesa milagrosa de Ramsdale.

Aos poucos, o Arsenal parecia ter o controle da partida, mas esqueceu de combinar com o Liverpool, que empatou com o dedo de Klopp. O treinador abriu mão do volante Fabinho e colocou Roberto Firmino no ataque. A tática deu certo.

Aos 41 minutos, Alexander-Arnold colocou a bola por debaixo das pernas de Zinchenko e cruzou na cabeça de Firmino. O brasileiro deixou tudo igual, fazendo enlouquecer ainda mais os torcedores presentes no estádio, que fizeram as câmeras tremerem durante o coro em homenagem ao camisa 9.

Os minutos finais foram de domínio total do Liverpool, que só não venceu por causa de Ramsdale. O goleiro assegurou o empate com defesas espetaculares nos acréscimos. Na primeira, tirou uma bola no ângulo de Salah. No último lance, evitou o gol de Konaté em cima da linha.

Ainda neste domingo, o Crystal Palace (12º) fez sonoros 5 a 1 no Leeds United (16º), no Elland Road.