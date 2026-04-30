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Arrascaeta vai passar por cirurgia após fraturar clavícula em jogo do Flamengo na Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 08:20:00 Editado em 30.04.2026, 08:30:18
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O Flamengo informou que o meia Giorgian De Arrascaeta será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira, 30, para corrigir a fratura na clavícula sofrida no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O uruguaio retornou ao Brasil com o restante da delegação rubro-negra depois de passar por exames em um hospital local.

De acordo com comunicado do Flamengo, a equipe responsável pelo procedimento em Arrascaeta será formada pelos especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do clube carioca.

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O Flamengo não deu prazo para o retorno do jogador aos gramados. Segundo o GE, o clube trabalha com o retorno do uruguaio em 45 dias. Assim, ele deve estar disponível somente após a Copa do Mundo e deve perder o restante da fase de grupos da Libertadores.

A lesão de Arrascaeta preocupa a seleção uruguaia, que já perdeu o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, por lesão sofrida em amistoso contra a Inglaterra.

Arrascaeta se machucou logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Ao sofrer uma entrada de Lucas Piovi, o uruguaio caiu sobre o ombro direito. Pouco depois, aos 22 minutos, o camisa 10 precisou ser substituído, dando lugar a Carrascal.

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