Arrascaeta tem lesão confirmada e vira dúvida para a Copa do Mundo

O meia Arrascaeta teve uma lesão de grau médio constatada na panturrilha direita após realizar exames médicos e agora aguarda uma definição da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) sobre um possível corte da Copa do Mundo.

O jogador do Flamengo sentiu dores logo no início do treino da última terça-feira, deixou a atividade e foi encaminhado para avaliação clínica durante a noite. O problema muscular exige um tempo maior de recuperação e se assemelha ao caso de Neymar, que também trata uma contusão na panturrilha, mas foi mantido pela comissão técnica brasileira.

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Antes da divulgação do resultado dos exames, o presidente da AUF, Ignacio Alonso, havia adotado um tom otimista sobre a situação do atleta. Na ocasião, o dirigente afirmou que a entidade estava confiante de que o incômodo não impediria o meio-campista de disputar o Mundial, embora ressaltasse a necessidade de aguardar a confirmação médica. Esta é a segunda preocupação física recente de Arrascaeta, que já corria contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida em maio, durante uma partida da Libertadores, embora a nova lesão não tenha relação com o problema anterior.

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Pelo regulamento da Fifa, a seleção uruguaia tem o direito de substituir um jogador lesionado até 24 horas antes do início de sua primeira partida no torneio, desde que o substituto escolhido esteja presente na lista prévia já enviada à entidade. O Uruguai integra o Grupo H do Mundial, que conta também com as seleções da Espanha e de Cabo Verde. A estreia da Celeste está agendada para o dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, em Miami.