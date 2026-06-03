Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTE

Arrascaeta tem lesão confirmada e vira dúvida para a Copa do Mundo

Meia do Flamengo aguarda posicionamento da federação uruguaia sobre possível corte; tempo de recuperação é estimado como médio

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 09:11:04 Editado em 03.06.2026, 09:10:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arrascaeta tem lesão confirmada e vira dúvida para a Copa do Mundo
Autor O jogador do Flamengo sentiu dores logo no início do treino da última terça-feira - Foto: © GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

O meia Arrascaeta teve uma lesão de grau médio constatada na panturrilha direita após realizar exames médicos e agora aguarda uma definição da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) sobre um possível corte da Copa do Mundo.

O jogador do Flamengo sentiu dores logo no início do treino da última terça-feira, deixou a atividade e foi encaminhado para avaliação clínica durante a noite. O problema muscular exige um tempo maior de recuperação e se assemelha ao caso de Neymar, que também trata uma contusão na panturrilha, mas foi mantido pela comissão técnica brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: NBA House celebra 10 anos no Brasil com megaestrutura de 6 mil m² em São Paulo para as finais

Antes da divulgação do resultado dos exames, o presidente da AUF, Ignacio Alonso, havia adotado um tom otimista sobre a situação do atleta. Na ocasião, o dirigente afirmou que a entidade estava confiante de que o incômodo não impediria o meio-campista de disputar o Mundial, embora ressaltasse a necessidade de aguardar a confirmação médica. Esta é a segunda preocupação física recente de Arrascaeta, que já corria contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida em maio, durante uma partida da Libertadores, embora a nova lesão não tenha relação com o problema anterior.

📲 Entre no nosso canal de notícias destinado a Esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo regulamento da Fifa, a seleção uruguaia tem o direito de substituir um jogador lesionado até 24 horas antes do início de sua primeira partida no torneio, desde que o substituto escolhido esteja presente na lista prévia já enviada à entidade. O Uruguai integra o Grupo H do Mundial, que conta também com as seleções da Espanha e de Cabo Verde. A estreia da Celeste está agendada para o dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita, em Miami.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arrascaeta Associação Uruguaia de Futebol Copa do Mundo ESPORTES Flamengo futebol uruguaio Giorgian de Arrascaeta LESÃO Lesão Panturrilha uruguai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV