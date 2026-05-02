Arrascaeta recebe alta após cirurgia e inicia nova etapa de recuperação antes da Copa

Arrascaeta recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, um dia depois de passar por cirurgia para corrigir a fratura na clavícula direita. O procedimento, realizado pelo departamento médico do Flamengo, fixou o osso com placa e parafusos.

Nos próximos dias, o meia uruguaio ficará em repouso em casa. A reapresentação está prevista para segunda-feira, no CT George Helal, onde dará sequência ao tratamento e ao acompanhamento médico do clube. Por conta da recuperação, o jogador ainda corre risco de perder a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Após procedimento cirúrgico bem-sucedido para correção de fratura na clavícula direita, o meia recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º). Os primeiros dias de recuperação serão de repouso em casa. A partir de segunda-feira (4), o jogador dará sequência ao cronograma de tratamento no CT George Helal", informou o Flamengo em boletim oficial.

Horas depois da cirurgia, Arrascaeta apareceu nas redes sociais ao lado da esposa, Camila, já com o braço direito imobilizado por uma tipoia. Em mensagem publicada no X, o camisa 14 agradeceu o apoio recebido desde a lesão.

"Coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelos mensagens de carinho. Quem aprende a se levantar nunca teme a queda", escreveu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fratura aconteceu na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Estudiantes, em La Plata, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Arrascaeta se machucou ainda no primeiro tempo, em disputa de bola com Piovi, e precisou ser substituído por Carrascal.

O uruguaio foi encaminhado a um hospital na Argentina, onde o exame inicial confirmou a fratura. Já de volta ao Rio de Janeiro com a delegação, passou por nova bateria de exames antes da cirurgia. Agora, o Flamengo acompanha a evolução clínica do meia antes de definir os próximos passos para o retorno aos gramados.