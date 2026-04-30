Arrascaeta passa por cirurgia bem-sucedida após fratura na clavícula no Flamengo

Menos de 15 horas após fraturar a clavícula direita na Argentina, em choque com jogador do Estudiantes, o meia uruguaio Arrascaeta já foi submetido a cirurgia no Rio de Janeiro. O processo ocorreu na manhã desta quinta-feira e foi bem-sucedido. O atleta terá alta nesta sexta-feira e iniciará a recuperação.

"O meia De Arrascaeta foi submetido, na manhã desta quinta-feira (30), à cirurgia para correção de fratura na clavícula direita, lesão sofrida ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e Estudiantes, válida pela Conmebol Libertadores. O procedimento, com duração aproximada de uma hora, foi bem-sucedido e consistiu na fixação da fratura com placa e parafusos", informou o clube.

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"O atleta permanecerá em observação ao longo do dia e tem previsão de alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (1º)", completou o clube. A equipe responsável pela cirurgia contou com os especialistas Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi, além de Fernando Sassaki, chefe do Departamento Médico do Flamengo, que celebrou o sucesso no procedimento.

"Boa tarde! Passando para informar que a cirurgia do Arrascaeta acabou de ocorrer e o processo foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência e a previsão de alta é para amanhã. Desde já agradecemos toda a torcida e o apoio. Um grande abraço e até mais", comemorou Sassaki.

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Arrascaeta deve perder toda a fase de classificação da Libertadores, já que um retorno só é previsto após a Copa do Mundo - sua presença na competição, defendendo o Uruguai, ainda não está descartada.

O saldo do empate com o Estudiantes fora de casa, além da perda de dois pontos pela superioridade em campo e a grave lesão de Arrascaeta foi ainda maior, pois Emerson Royal e Bruno Henrique também voltaram machucados.

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O lateral-direito, reserva de Varela, sofreu um trauma na região nasal no qual acabou constatada uma fratura. O clube informou que providenciará uma máscara de proteção específica, "com o objetivo de possibilitar sua participação nas próximas partidas."

Bruno Henrique voltou da Argentina com um trauma no pé direito após sofrer uma pancada no segundo tempo e está reclamando de muitas dores. O atacante será reavaliado nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco.