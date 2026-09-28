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Arrascaeta marca, Uruguai goleia a Coreia do Sul e Diego Forlán celebra 1ª vitória

Escrito por (via Agência Estado)
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Há tempos que o torcedor da seleção uruguaia não vivia um grande dia com seus ídolos em campo. Decepção da Copa do Mundo, eliminada na primeira fase sem nenhuma vitória, a equipe trocou de comando e, nesta segunda-feira, com Arrascaeta entre os titulares, a equipe somou o primeiro triunfo sob a batuta de Diego Forlán com imponentes 4 a 1 na casa da Coreia do Sul.

Depois de uma estreia preocupante e derrota por 3 a 1 diante do Japão, com dois gols nos acréscimos, Forlán modificou bastante a escalação uruguaia, com Arrascaeta, um dos pivôs da crise com Marcelo Bielsa na Copa, na qual sequer entrou em campo, entre as novidades.

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E a resposta veio a melhor maneira possível. Com grande primeiro tempo, o Uruguai levou um merecido 3 a 0 ao intervalo com apresentação sólida e atacando a coreia do Sul a todo momento, mesmo atuando em Seul.

Darwin Núñez precisou de apenas 13 minutos para colocar os visitantes em vantagem. O camisa 9 recebeu lindo passe e apenas deslocou do goleiro sul-coreano. Arrascaeta anotou o segundo da Celeste em batida colocada de fora da área e vibrou muito com os companheiros.

Assim como seus comandados, Forlán comemorava bastante cada coisa boa apresentada pela seleção. Ter um time vibrante é uma das características do novo comandante após a passividade da gestão passada, com Bielsa, na qual muitos não se entendiam com o técnico.

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Apesar de ter comemorado o gol, Varela acabou 'perdendo' o terceiro. O flamenguista tabelou e saiu na cara de Seung-gyu, mas o árbitro anotou contra, de Kim Min-jae, que teria sido o responsável pelo toque na bola em direção às redes.

A goleada seria consumada no começo do segundo tempo, e novamente com Darwin Núñez. Bela troca de passes, o empolgado Varela cruzou com perfeição, na cabeça do centroavante. Ainda deu tempo de Kang-in anotar o de honra dos sul-coreanos. Ainda nesta Data Fifa, o Uruguai faz mais um amistoso. No dia 6 de outubro, visita a Índia.

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