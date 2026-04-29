Arrascaeta fratura a clavícula, vira desfalque para o Flamengo e preocupa Uruguai para a Copa

O Flamengo ganhou uma preocupação durante a partida contra o Estudiantes pela Libertadores. O uruguaio Giorgian de Arrascaeta saiu do jogo diretamente para um hospital em La Plata, ainda na Argentina. Um exame de imagem confirmou fratura na clavícula direita.

O lance aconteceu logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Ao sofrer uma entrada de Lucas Piovi, o uruguaio caiu sobre o ombro direito. Pouco depois, aos 22 minutos, o camisa 10 precisou ser substituído, com a entrada de Jorge Carrascal.

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Ele foi de imediato encaminhado a um hospital local para realizar exames e avaliar possível lesão. O jogador retornará ao Rio de Janeiro para iniciar a recuperação.

"Após exame de imagem realizado em um hospital local, o meia Arrascaeta teve confirmada fratura na clavícula direita. O jogador retornará ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (30) juntamente com o restante da delegação", informou o Flamengo.

A preocupação também é da seleção uruguaia, faltando menos de dois meses para a Copa do Mundo. O Uruguai já perdeu o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, por lesão sofrida em amistoso contra a Inglaterra.